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ОРДО вымогает у Vodafone 800 миллионов налогов

Пятница, 23 марта 2018, 14:39

В ОРДО заявили, что украинский мобильный оператор Vodafone задолжал им 800 миллионов рублей налогов и, если их не заплатит, на оккупированной территории работать не сможет.

Об этом сообщает "Остров" со ссылкой на заявление так называемого "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева.

"На сегодняшний день с налоговыми обязательствами у компании оператора Vodafone, или как ее называют "МТС-Украина", следующая картина: компания не заплатила ни одной копейки налогов в бюджет "республики"... По недоплаченным суммам – там порядка 800 миллионов рублей", - подчеркнул он.

Псевдофискал заявил, что если Vodafone хочет вернуться на оккупированную территорию Донецкой области, оператор должен зарегистрироваться и заплатить налоги.

"Конкретно по Vodafone: если он хочет вернуться, то теперь будет не так, что он пришел и включился – он приходит в "министерство доходов и сборов", регистрируется, этой компании выставляются налоговые претензии. Если оплата есть, он включается и работает дальше", - сказал Тимофеев.

Vodafone (МТС) отключилась на всей оккупированной территории Донбасса. В "ДНР" она не появилась до сих пор. В этой ситуации резко возрос спрос на стартовые пакеты ранее непопулярного сепаратистского оператора "Феникс", созданного на украденном у украинского "Киевстара" оборудовании. За короткое время к нему подключилось более 100 тысяч новых абонентов. Однако, "Феникс" оказался не в состоянии обслуживать резко возросший трафик и обеспечивать достойный уровень связи.

Как известно, на оккупированной территории Донецкой области не работает сеть мобильного оператора Vodafone.

Темы: ОРДЛОмобильная связьДонбасс
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