У райсуді Маріуполя не вистачило суддів на прикордонника Коломогорова

Справу прикордонника Сергія Колмогорова, обвинуваченого у вбивстві людини на посту в 2014 року, передали в інший суд через брак суддів.

Про це йдеться в рішенні Апеляційного суду Донецької області від 28 лютого.

"Направити до Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області для розгляду кримінальне провадження №12014050780001359", – ухвалила колегія суддів.

Подання про перенаправлення надійшло від голови Приморського райсуду Маріуполя, який розглядав справу.

Зазначається, що після оголошення відводу попередній колегії Приморський райсуд не зміг сформувати нову.

З 6 суддів двоє, Наталія Курбанова та Дмитро Пантелєєв, виносили вирок Колмогорову у 2016 році, тому їхня участь у повторному розгляді виключена.

Ще двом суддям, Дмитру Дяченку та Олексію Шишиліну, було оголошено відвід.

"Відсутність у місцевому загальному суді суддів… створює перешкоди для реалізації права особи на справедливий суд, невідємною складовою якого є право на доступ до правосуддя", – йдеться в рішенні суду.

Орджонікідзевський райсуд, якому передали справу, вже призначив суддів та дату засідання. Колегія на чолі з Інною Міхєєвою розглядатиме справу 14 квітня.

Як відомо, 15 листопада 2016 року Приморський райсуд Маріуполя засудив до 13 років в'язниці прикордонника Сергія Колмогорова.

Суд визнав, що увечері 7 вересня 2014 року обвинувачений умисно розстріляв з автомата автомобіль Skoda на околиці Маріуполя, що спричинило загибель 30-річної пасажирки – жительки Донецька.

Колмогоров стверджує, що виконував наказ начальства про зупинку підозрілого автомобіля, який не реагував на вимоги правоохоронців.

6 листопада Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу прикордонника Сергія Колмогорова. Самого Колмогорова звільнили з-під варти.

Співробітники Приморського райсуду Маріуполя направляли до Вищої ради правосуддя повідомлення про втручання в їхню діяльність.

Через це повідомлення захист Колмогорова оголосив суддям відвід, посилаючись на недовіру до них.

Зокрема адвокат вважав, що у своїй заяві судді виклали обставини кримінального провадження та поставили під сумнів "власну неупередженість у межах даного кримінального провадження".

Більше про справу читайте в матеріалі УП "Наказ 200. Дві сторони справи прикордонника Колмогорова".