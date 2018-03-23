В райсуде Мариуполя не хватило судей на пограничника Коломогорова

Дело пограничника Сергея Колмогорова, обвиняемого в убийстве человека на посту в 2014 году, передали в другой суд из-за нехватки судей.

Об этом говорится в решении Апелляционного суда Донецкой области от 28 февраля.

"Направить в Орджоникидзевский районный суд г. Мариуполя Донецкой области для рассмотрения уголовное производство №12014050780001359", – приняла коллегия судей.

Представление о перенаправлении поступило от председателя Приморского райсуда Мариуполя, который рассматривал дело.

Отмечается, что после объявления отвода предыдущий коллегии Приморский райсуд не смог сформировать новую.

Из 6 судей двое, Наталья Курбанова и Дмитрий Пантелеев, выносили приговор Колмогорову в 2016 году, поэтому их участие в повторном рассмотрении исключена.

Еще двум судьям, Дмитрию Дьяченко и Алексею Шишилину, было объявлено отвод.

"Отсутствие в местном общем суде судей… создает препятствия для реализации права человека на справедливый суд, неотъемлемой составляющей которого является право на доступ к правосудию", – говорится в решении суда.

Орджоникидзевский райсуд, которому передали дело, уже назначил судей и дату заседания. Коллегия во главе с Инной Михеевой будет рассматривать дело 14 апреля.

Как известно, 15 ноября 2016 года Приморский райсуд Мариуполя приговорил к 13 годам тюрьмы пограничника Колмогорова.

Суд счел, что вечером 7 сентября 2014 года обвиняемый умышленно расстрелял из автомата автомобиль Skoda на окраине Мариуполя, что повлекло гибель 30-летней пассажирки – жительницы Донецка.

Колмогоров утверждает, что выполнял приказ начальства об остановке подозрительного автомобиля, который не реагировал на требования правоохранителей.

6 ноября Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправил на пересмотр дело пограничника Сергея Колмогорова. Самого Колмогорова освободили из-под стражи.

Сотрудники Приморского райсуда Мариуполя направляли в Высший совет правосудия сообщение о вмешательстве в их деятельность.

Из-за этого сообщения защита Колмогорова объявил судьям отвод, ссылаясь на недоверие к ним.

В частности адвокат считал, что в своем заявлении судьи изложили обстоятельства уголовного производства и поставили под сомнение "собственную беспристрастность в рамках данного уголовного производства".

Более о деле читайте в материале УП "Приказ 200 Две стороны дела пограничника Колмогорова".