Мін'юст: Виїзд за кордон заборонено 100 тис боржників за аліментами

В Україні заборону на виїзд за кордон мають майже 100 тисяч боржників за виплатою аліментів.

Про це в інтерв'ю "5 каналу" повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

За його словами, окрім того заборону на кермування транспортними засобами через несплату аліментів мають близько 90 тисяч осіб, заборону на користування зброєю та на полювання – понад 80 тис. ос.

"Також ми ввели суспільно корисні роботи - для тих, хто, умовно кажучи, не має нічого офіційного і легальних доходів. По всій Україні складено вже понад 8 тисяч протоколів. (22 березня. - ред.) Солом’янський суд вперше виніс рішення та направив одного такого батька на 150 годин суспільно-корисних робіт", - повідомив міністр.

За інформацією Мін'юсту, наразі в Україні приблизно 3 млн. дітей живуть у неповних сім'ях і мають право на аліменти або або отримують їх. При цьому кожне четверте рішення суду в Україні стосується саме стягнення аліментів.

Як відомо, 7 грудня 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроект №7277, який передбачає посилення відповідальності за несплату аліментів. В областях почали створювати мобільні групи з ліквідації заборгованостіпо оплаті аліментів.

Також Міністерство юстиції відкрило онлайн-реєстр осіб, які вперто не сплачують аліменти.

За даними міністерства, за перші 10 днів державні виконавці заборонили виїзд за кордон 25 тис. осіб і позбавили права водити автомобіль 21 тис. неплатників аліментів.