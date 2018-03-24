Минюст: Выезд за границу уже запрещен 100 тыс должников по алиментам

В Украине выезд за границу запрещен почти 100 тысячам должников по выплате алиментов.

Об этом в интервью "5 каналу" сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

По его словам, кроме того вождение транспортными средствами за неуплату алиментов запрещено около 90 тыс. должников, запрет на пользование оружием и на охоту - у более 80 тыс. чел.

"Также мы ввели общественно-полезные работы - для тех, кто, условно говоря, не имеет ничего официального и легальных доходов. По всей Украине составлены уже более 8 тыс. протоколов. (22 марта. - ред.) Соломенский суд впервые вынес решение и направил одного такого отца на 150 часов общественно-полезных работ", - сообщил министр.

По информации Минюста, в настоящее время в Украине примерно 3 млн. детей живут в неполных семьях и имеют право на алименты или или получают их. При этом каждое четвертое решение суда в Украине касается именно взыскания алиментов.

Как известно, 7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №7277, который предусматривает усиление ответственности за неуплату алиментов. В областях Украины начали создавать мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов.

Министерство юстиции открыло онлайн-реестр лиц, которые упорно не платят алименты.

По данным Минюста, за первые 10 дней госисполнители запретили выезд за границу 25 тыс. неплательщиков алиментов и лишили права водить автомобиль 21 тыс. человек.