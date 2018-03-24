Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минюст: Выезд за границу уже запрещен 100 тыс должников по алиментам

Суббота, 24 марта 2018, 09:58

В Украине выезд за границу запрещен почти 100 тысячам должников по выплате алиментов.

Об этом в интервью "5 каналу" сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

По его словам, кроме того вождение транспортными средствами за неуплату алиментов запрещено около 90 тыс. должников, запрет на пользование оружием и на охоту - у более 80 тыс. чел.

"Также мы ввели общественно-полезные работы - для тех, кто, условно говоря, не имеет ничего официального и легальных доходов. По всей Украине составлены уже более 8 тыс. протоколов. (22 марта. - ред.) Соломенский суд впервые вынес решение и направил одного такого отца на 150 часов общественно-полезных работ", - сообщил министр.

По информации Минюста, в настоящее время в Украине примерно 3 млн. детей живут в неполных семьях и имеют право на алименты или или получают их. При этом каждое четвертое решение суда в Украине касается именно взыскания алиментов.

Как известно, 7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №7277, который предусматривает усиление ответственности за неуплату алиментов. В областях Украины начали создавать мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов.

Министерство юстиции открыло онлайн-реестр лиц, которые упорно не платят алименты.

По данным Минюста, за первые 10 дней госисполнители запретили выезд за границу 25 тыс. неплательщиков алиментов и лишили права водить автомобиль 21 тыс. человек.  

Темы: Минюстдолгденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Минюст
Реестр ущерба начинает работу: каковы следующие шаги
На пути к компенсациям: как попасть в реестр пострадавших от войны и получить деньги
Херсонское СИЗО во время оккупации охраняли сами же заключенные – Минюст Херсонское СИЗО во время российской оккупации охраняли пожизненно осужденные, которые сами сплотились. Источник: заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью Укринформу Пр
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: