Опитування: Кернеса вдруге поспіль назвали мером, якому довіряють найбільше
Мер Харкова Геннадій Кернес вдруге поспіль очолив рейтинг мерів за рівнем довіри мешканців.
Відповідні підсумки опитування, проведеного на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI), оприлюднила соцгрупа "Рейтинг".
Так, в оцінках роботи місцевої влади мер Харкова набрав 75% голосів опитаних мешканців міста, і цей показник, за даними соціологів, за 2017-2018 роки покращився.
До топ-10 мерів увійшли також очільники Івано-Франківська (73%), Маріуполя (71%), Чернігова (70%), Одеси та Вінниці (по 68%), Хмельницького (58%), Тернополя та Черкас (54%), а також Львова (53%). Мер Києва посідає у рейтингу лише 14 місце з 41% голосів.
Рейтинг задоволеності місцевою владою очолила Маріупольська міськрада, роботу якої оцінили 65% містян. До топ-3 увійшли також Харків (63%) та Івано-Франківськ (62%).
Опитування є щорічним дослідженням ставлення громадян до місцевого самоврядування і муніципальних послуг та було проведено соцгрупою "Рейтинг" у 22 облцентрах України на підконтрольній Україні території, а також у Маріуполі та Сєвєродонецьку.
Дослідження базується на вибірці з більш ніж 19 000 респондентів, статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%.