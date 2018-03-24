Опитування: Кернеса вдруге поспіль назвали мером, якому довіряють найбільше

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Субота, 24 березня 2018, 15:54

Мер Харкова Геннадій Кернес вдруге поспіль очолив рейтинг мерів за рівнем довіри мешканців. 

Відповідні підсумки опитування, проведеного на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI), оприлюднила соцгрупа "Рейтинг". 

Так, в оцінках роботи місцевої влади мер Харкова набрав 75% голосів опитаних мешканців міста, і цей показник, за даними соціологів, за 2017-2018 роки покращився. 

До топ-10 мерів увійшли також очільники Івано-Франківська (73%), Маріуполя (71%), Чернігова (70%), Одеси та Вінниці (по 68%), Хмельницького (58%), Тернополя та Черкас (54%), а також Львова (53%). Мер Києва посідає у рейтингу лише 14 місце з 41% голосів. 

Рейтинг задоволеності місцевою владою очолила Маріупольська міськрада, роботу якої оцінили 65% містян.  До топ-3 увійшли також Харків (63%) та Івано-Франківськ (62%). 

 

Опитування є щорічним дослідженням ставлення громадян до місцевого самоврядування і муніципальних послуг та було проведено соцгрупою "Рейтинг" у 22 облцентрах України на підконтрольній Україні території, а також у Маріуполі та Сєвєродонецьку.

Дослідження базується на вибірці з більш ніж 19 000 респондентів, статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%.

Українська правда
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Теми: соціологія Кернес Харків
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