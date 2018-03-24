Опрос: Кернеса второй раз подряд назвали мэром, которому доверяют больше всего

Мэр Харькова Геннадий Кернес во второй раз подряд возглавил рейтинг мэров по уровню доверия жителей.

Соответствующие итоги опроса, проведенного по заказу Международного республиканского института (IRI), обнародовала соцгруппа "Рейтинг".

Так, при оценке работы местной власти мэр Харькова набрал 75% голосов опрошенных жителей города, и этот показатель, по данным социологов, за 2017-2018 гг. улучшился.

В топ-10 мэров вошли также руководители Ивано-Франковская (73%), Мариуполя (71%), Чернигова (70%), Одессы и Винницы (по 68%), Хмельницкого (58%), Тернополя и Черкасс (54%) , а также Львова (53%). Мэр Киева занимает в рейтинге лишь 14 место с 41% голосов.

Рейтинг удовлетворенности местными властями возглавил Мариупольский горсовет, работу которого оценили 65% горожан. В топ-3 вошли также Харьков (63%) и Ивано-Франковск (62%).

Опрос является ежегодным исследованием отношения граждан к местному самоуправлению и муниципальным услугам и был проведен соцгруппой "Рейтинг" в 22 облцентрах Украины на подконтрольной Украины территории, а также в Мариуполе и Северодонецке.

Исследование базируется на выборке из более чем 19 тыс. респондентов, статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%.