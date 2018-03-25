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Доба в АТО: Бойовики різко збільшили кількість обстрілів

Неділя, 25 березня 2018, 08:02
Доба в АТО: Бойовики різко збільшили кількість обстрілів

Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 13 обстрілів позицій українських захисників. 

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема на Донецькому напрямку з гранатометів різних типів бойовики вели вогонь по українських укріпленнях у районі Кам’янки. Також гранатомети та великокаліберні кулемети окупанти застосували по захисниках Лебединського та Новотроїцького.

Крім цього, під ворожий вогонь зі стрілецької зброї потрапили оборонці Старогнатівки, Павлополя та шахти Бутівка.

На Луганському напрямку противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Троїцьке, а стрілецьку зброю застосував неподалік Щастя. 

Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

Як повідомлялось, попередньої доби бойовики здійснили 3 обстріли, а перед тим 2 доби в зоні АТО трималася тиша.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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