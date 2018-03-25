Доба в АТО: Бойовики різко збільшили кількість обстрілів

879 переглядів
Неділя, 25 березня 2018, 08:02

Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 13 обстрілів позицій українських захисників. 

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема на Донецькому напрямку з гранатометів різних типів бойовики вели вогонь по українських укріпленнях у районі Кам’янки. Також гранатомети та великокаліберні кулемети окупанти застосували по захисниках Лебединського та Новотроїцького.

Крім цього, під ворожий вогонь зі стрілецької зброї потрапили оборонці Старогнатівки, Павлополя та шахти Бутівка.

На Луганському напрямку противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Троїцьке, а стрілецьку зброю застосував неподалік Щастя. 

Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

Як повідомлялось, попередньої доби бойовики здійснили 3 обстріли, а перед тим 2 доби в зоні АТО трималася тиша.

Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: АТО бойові дії Донбас
powered by lun.ua
По темі
У зоні АТО від вибуху боєприпасів загинув військовий, ще одного поранено 24 березня 2018, 20:06
Бойовики в суботу стріляли з гранатометів і кулеметів 24 березня 2018, 18:39
У штабі показали наслідки обстрілу Авдіївки бойовиками 24 березня 2018, 09:24
Усі новини
Головні новини
Доба в АТО: Бойовики різко збільшили кількість обстрілів
Кличко не виключає участі у виборах президента України
У зоні АТО від вибуху боєприпасів загинув військовий, ще одного поранено
Бойовики в суботу стріляли з гранатометів і кулеметів
Усі новини
інтерв'ю

Дмитро Ступка: Режисери збагнули, що на мені можна збирати зали

Лайфхаки

Ігри, що не дадуть нудитися в дорозі