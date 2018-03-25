Сутки в АТО Боевики резко увеличили количество обстрелов
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 13 обстрелов позиций украинских защитников.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
В частности, на Донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениям в районе Каменки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы оккупанты применили по защитникам Лебединского и Новотроицкого.
Кроме этого, под вражеский огонь из стрелкового оружия попали защитники Старогнатовки, Павлополя и шахты Бутовка.
На Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Троицкое, а стрелковое оружие применил неподалеку Счастья.
В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.
Как сообщалось, за предыдущие сутки боевики осуществили 3 обстрела, а перед тем 2 суток в зоне АТО держалась тишина.