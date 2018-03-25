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Сутки в АТО Боевики резко увеличили количество обстрелов

Воскресенье, 25 марта 2018, 08:02
Сутки в АТО Боевики резко увеличили количество обстрелов

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 13 обстрелов позиций украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениям в районе Каменки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы оккупанты применили по защитникам Лебединского и Новотроицкого.

Кроме этого, под вражеский огонь из стрелкового оружия попали защитники Старогнатовки, Павлополя и шахты Бутовка.

На Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Троицкое, а стрелковое оружие применил неподалеку Счастья.

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

Как сообщалось, за предыдущие сутки боевики осуществили 3 обстрела, а перед тем 2 суток в зоне АТО держалась тишина.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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