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Прикордонники: представники ОРДЛО не перевели роботу КПВВ на літній час

Неділя, 25 березня 2018, 10:52

Держприкордонслужба попереджає, що представники ОРДЛО не змінили графік роботи КПВВ після переходу України на літній час.

Через це з боку ОРДЛО пропускні операції почалися на годину пізніше, ніж з боку України.

"На лінії розмежування в межах Донецької та Луганської областей підрозділи Держрикордонслужби вчасно розпочали роботу щодо пропуску осіб та транспортних засобів в контрольних пунктах в'їзду-виїзду. Але прикордонникам стало відомо від подорожуючих, що найманці псевдореспублік графік своєї роботи не змінили та почали пропускні операції на годину пізніше", - йдеться в повідомленні ДПСУ.

Зазначається, що на даний час накопичень транспортних засобів перед КПВВ немає, скоріш за все, через вихідний день.

Разом з цим Держприкордонслужба просить громадян врахувати цю інформацію для планування поїздок, оскільки труднощі можуть виникнути ввечері перед закриттям КПВВ, а особливо з початком нового робочого тижня.

Як повідомлялося, Україна в ніч на неділю перейшла на "літній час" – о 3:00 стрілки годинника перевели на годину вперед.

У Росії сезонних змін часу немає з 2011 року.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаОРДЛО
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