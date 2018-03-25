Пограничники: представители ОРДЛО не перевели работу КПВВ на летнее время

Госпогранслужба предупреждает, что представители ОРДЛО не изменили график работы КПВВ после перехода Украины на летнее время.

Поэтому со стороны ОРДЛО пропускные операции начались на час позже, чем со стороны Украины.

"На линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей подразделения Госпогранслужбы вовремя начали работу по пропуску лиц и транспортных средств в контрольных пунктах въезда-выезда. Но пограничникам стало известно от путешественников, что наемники псевдореспублик график своей работы не изменили и начали пропускные операции на час позже", - говорится в сообщении ГПСУ.

Отмечается, что в настоящее время скопления транспортных средств перед КПВВ нет, скорее всего, из-за выходного дня.

Вместе с этим Госпогранслужба просит граждан учесть эту информацию для планирования поездок, поскольку трудности могут возникнуть вечером перед закрытием КПВВ, особенно с началом новой рабочей недели.

Как сообщалось, Украина в ночь на воскресенье перешла на летнее время - в 3:00 стрелки часов перевели на час вперед.

В России сезонных изменений времени нет с 2011 года.