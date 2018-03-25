У ЄС вимагають від Facebook пояснень щодо витоку даних користувачів

У Єврокомісії вимагають від соціальної мережі Facebook пояснень у зв'язку із скандалом навколо витоку даних з особистою інформацією десятків мільйонів користувачів.

"Я вимагаю від Facebook подальших пояснень, наприклад, у якій мірі це торкнулось європейських користувачів" - заявила єврокомісарка з питань правосуддя Вера Юрова в інтерв'ю виданню виданню Bild am Sonntag, передає Deutsche Welle.

За її словами, "це зловживання даними 50 мільйонів користувачів Facebook є абсолютно неприйнятним".

Юрова також наголосила, що уряд і відповідальні відомства США запевнили ЄС, що вони "сприймають усі звинувачення вкрай серйозно і працюють над підготовкою необхідних заходів".

"Цей скандал повинен стати сигналом для всіх нас. Те, як ми поводимося з власними особистими даними, може мати масштабні наслідки. Зрештою, мова йде про основи нашої демократії", - заявила Юрова.

Нагадаємо, компанія Facebook перебуває під вогнем критики, оскільки з'ясувалося, що британська аналітична фірма Cambridge Analytica зловживала великими об’ємами даних, отриманих через Facebook, щоб допомогти політикам здобути перемогу на виборах. Зокрема, йдеться про виборчу кампанію президента США Дональда Трампа і Brexit-кампанію.

Керівництво Європейського парламенту запросило Цукерберга надати пояснення з приводу скандалу із зловживанням персональними даними. У США також хочуть свідчень Цукерберга перед Конгресом.

Британія проводить розслідування щодо компанії Cambridge Analytica.

Правління Cambridge Analytica відсторонило генерального директора Александра Нікса.

Марк Цукерберг заявив, що через скандал компанія проаналізує всі додатки, які мають доступ до значної кількості інформації користувачів, та обмежить доступ цих даних для розробників.

Читайте детальніше: "Українки", російські гроші та Facebook: як британська фірма підтасовувала вибори по всьому світу".

Європейська правда