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В ЕС требуют от Facebook объяснений относительно утечки данных пользователей

Воскресенье, 25 марта 2018, 12:30
Вера Юрова

В Еврокомиссии требуют от социальной сети Facebook объяснений в связи со скандалом вокруг утечки данных с личной информацией десятков миллионов пользователей.

"Я требую от Facebook дальнейших объяснений, например, в какой степени это коснулось европейских пользователей", - заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова в интервью изданию Bild am Sonntag, передает Deutsche Welle.

По ее словам, "это злоупотребление данным 50 миллионов пользователей Facebook является абсолютно неприемлемым".

Юрова также подчеркнула, что правительство и ответственные ведомства США заверили ЕС, что они "воспринимают все обвинения крайне серьезно и работают над подготовкой необходимых мер".

"Этот скандал должен стать сигналом для всех нас. То, как мы обращаемся с собственными личными данными, может иметь масштабные последствия. В конце концов, речь идет о основах нашей демократии", - заявила Юрова.

Напомним, компания Facebook оказалась под огнем критики, поскольку выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученными через Facebook, чтобы помочь политикам победить на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.

Руководство Европейского парламента пригласило Цукерберга дать объяснения по поводу скандала со злоупотреблением персональными данными. В США также хотят свидетельств Цукерберга перед Конгрессом.

Великобритания проводит расследование в отношении компании Cambridge Analytica.

Правление Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.

Марк Цукерберг заявил, что из-за скандала компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ этих данных для разработчиков.

Читайте подробнее: "Украинки", российские деньги и Facebook: как британская фирма подтасовывала выборы по всему миру".

Европейская правда

Темы: ЕС
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