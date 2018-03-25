У Мінську затримали Статкевича і ще десятки людей

У Білорусі затримали понад 30 осіб, які прийшли на площу Якуба Коласа в центрі Мінська, де частина опозиції на чолі з Миколою Статкевичем збиралися починати ходу, не дозволену владою.

Як передає білоруська служба Радіо Свобода, спочатку затримували всіх, хто мав при собі біло-червоно-білі прапори, квіти, - "для встановлення особи". Потім почали затримувати всіх, хто перебував на площі.

Як повідомляє правозахисний центр "Весна", затримано також лідера Білоруського національного конгресу Миколу Статкевича. Станом на 12:00 він перебуває в Ленінському РУВС Мінська.

За даними "Весни", всього затримано від 30 до 50 осіб, в тому числі близько 10 спостерігачів "Весни", а також журналісти "Белсату" Катерина Андрєєва, Сергій Ковальов, Ігор Ілляш, Любов Луньова.

Як повідомила співголова руху солідарності "Разом" Олена Толстая, затриманих на площі Якуба Коласа в автозаках відвезли до Радянського РУВС Мінська.

Статкевич був ініціатором проведення ходи 25 березня в Мінську. Заявку його соратників відхилили, шістьох затримали напередодні. В даний час в Білорусі тривають превентивні затримання.

При цьому концерт у Мінську і ряд заходів дозволені практично по всій Білорусі.

Як повідомлялося, у Білорусі перед святкуванням 100-річчя Білоруської народної республіки (День волі) у суботу пройшли затримання активістів.

Кілька днів тому міліція затримала ініціаторів ходи 25 березня в Мінську до 100 років проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки, зокрема керівника руху солідарності "Разам" В'ячеслава Сівчика, координатора громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Максима Вінярського, письменника і колишнього кандидата в президенти Володимир Некляєва.

День Волі – неофіційне національне білоруське свято, річниця виникнення першої національної білоруської держави, Білоруської Народної Республіки (25 березня 1918 року).

З початку 1990-х років у Мінську та інших містах Білорусі проводяться політичні акції, мітинги, хода, присвячені цій даті. Ці масові акції неодноразово насильницькими методами зупиняла міліція, активістів, що брали в них участь – арештовували.