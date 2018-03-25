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У Мінську затримали Статкевича і ще десятки людей

Неділя, 25 березня 2018, 13:27
У Мінську затримали Статкевича і ще десятки людей

У Білорусі затримали понад 30 осіб, які прийшли на площу Якуба Коласа в центрі Мінська, де частина опозиції на чолі з Миколою Статкевичем збиралися починати ходу, не дозволену владою.

Як передає білоруська служба Радіо Свобода, спочатку затримували всіх, хто мав при собі біло-червоно-білі прапори, квіти, - "для встановлення особи". Потім почали затримувати всіх, хто перебував на площі.

Як повідомляє правозахисний центр "Весна", затримано також лідера Білоруського національного конгресу Миколу Статкевича. Станом на 12:00 він перебуває в Ленінському РУВС Мінська.

За даними "Весни", всього затримано від 30 до 50 осіб, в тому числі близько 10 спостерігачів "Весни", а також журналісти "Белсату" Катерина Андрєєва, Сергій Ковальов, Ігор Ілляш, Любов Луньова.

Як повідомила співголова руху солідарності "Разом" Олена Толстая, затриманих на площі Якуба Коласа в автозаках відвезли до Радянського РУВС Мінська.

 

Пізніше дружина Статкевича Марина Адамович повідомила БелаПАН, що він перебуває в Центрі ізоляції правопорушників на вулиці Окрестіна, де буде відбувати 10 діб арешту за одну з акцій, яка пройшла восени 2017 року, повідомляє "Білоруський партизан".

Адамович не виключає, що під арештом Статкевич може пробути й більш тривалий термін, оскільки проти нього складено ще один адміністративний протокол, рішення суду за яким поки немає.

Статкевича було затримано відразу після того, як він вийшов зі свого будинку і мав намір вирушити на ходу на площу Якуба Коласа. Протягом декількох днів навпроти його будинку чергували мікроавтобуси з людьми в штатському, а сьогодні також машина міліції.

Коли Статкевич вийшов з дому, до нього підійшли двоє співробітників міліції, які сказали, що треба провести перевірку з приводу постанови суду Московського району столиці.

Статкевич був ініціатором проведення ходи 25 березня в Мінську. Заявку його соратників відхилили, шістьох затримали напередодні. В даний час в Білорусі тривають превентивні затримання.

При цьому концерт у Мінську і ряд заходів дозволені практично по всій Білорусі.

Як повідомлялося, у Білорусі перед святкуванням 100-річчя Білоруської народної республіки (День волі) у суботу пройшли затримання активістів.

Кілька днів тому міліція затримала ініціаторів ходи 25 березня в Мінську до 100 років проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки, зокрема керівника руху солідарності "Разам" В'ячеслава Сівчика, координатора громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Максима Вінярського, письменника і колишнього кандидата в президенти Володимир Некляєва.

День Волі – неофіційне національне білоруське свято, річниця виникнення першої національної білоруської держави, Білоруської Народної Республіки (25 березня 1918 року).

З початку 1990-х років у Мінську та інших містах Білорусі проводяться політичні акції, мітинги, хода, присвячені цій даті. Ці масові акції неодноразово насильницькими методами зупиняла міліція, активістів, що брали в них участь – арештовували.

Теми: Білорусь
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