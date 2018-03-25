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В Беларуси задержали Статкевича и еще десятки людей

Воскресенье, 25 марта 2018, 13:27
В Беларуси задержали Статкевича и еще десятки людей

В Беларуси задержали более 30 человек, которые пришли на площадь Якуба Коласа в центре Минска, где часть оппозиции во главе с Николаем Статкевичем собирались начинать шествие, не разрешенное властями.

Как передает белорусская служба Радио Свобода, сначала задерживали всех, кто имел при себе бело-красно-белые флаги, цветы - "для установления личности". Затем начали задерживать всех, кто находился на площади.

Как сообщает правозащитный центр "Весна", задержан также лидер Белорусского национального конгресса Николай Статкевич. По состоянию на 12:00 он находится в Ленинском РУВД Минска.

По данным "Весны", всего задержано от 30 до 50 человек, в том числе около 10 наблюдателей "Весны", а также журналисты "Белсата" Екатерина Андреева, Сергей Ковалев, Игорь Илляш, Любовь Лунева.

Как сообщила сопредседатель движения солидарности "Вместе" Елена Толстая, задержанных на площади Якуба Коласа в автозаках увезли в Советский РУВД Минска.

 

Позже жена Статкевича Марина Адамович сообщила БелаПАН, что он находится в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина, где будет отбывать 10-суточный арест за одну из акций, которая прошла осенью 2017 года, сообщает "Белорусский партизан".

Адамович не исключает, что под арестом Статкевич может оказаться и более продолжительный срок, так как против него составлен еще один административный протокол, решения суда по которому пока нет.

Статкевич был задержан сразу после того, как вышел из своего дома и намеревался направиться на шествие на площадь Якуба Коласа. На протяжении нескольких дней напротив его дома дежурили микроавтобусы с людьми в штатском, а сегодня также машина милиции.

Когда Статкевич вышел из дома, к нему подошли два сотрудника милиции, которые сказали, что надо провести разбирательство по поводу постановления суда Московского района столицы.

Статкевич был инициатором проведения шествия 25 марта в Минске. Заявку его соратников отклонили, шестерых задержали накануне. В настоящее время в Беларуси продолжаются превентивные задержания.

При этом концерт в Минске и ряд мероприятий разрешены практически по всей Беларуси.

Как сообщалось, в Беларуси перед празднованием 100-летия Белорусской народной республики (День воли) в субботу прошли задержания активистов.

Несколько дней назад в Беларуси милиция задержала инициаторов шествия 25 марта в Минске к 100 летию провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, в частности руководителя движения солидарности "Разам" Вячеслава Сивчика, координатора гражданской кампании "Европейская Беларусь" Максима Винярского, писателя и бывшего кандидата в президенты Владимира Некляева.

День Воли – неофициальный национальный белорусский праздник, годовщина возникновения первого национального белорусского государства, Белорусской Народной Республики (25 марта 1918 года).

С начала 1990-х годов в Минске и других городах Беларуси проводятся политические акции, митинги, шествия, посвященные этой дате. Эти массовые акции неоднократно насильственными методами останавливала милиция,активистов, принимавших в них участие - арестовывали.

Темы: Беларусь
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