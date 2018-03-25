На Донеччині затримали бойовика, який перевіряв авто на блокпості

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Неділя, 25 березня 2018, 15:25

Поліція Лимана Донецької області затримала бойовика, який в 2014 році обстежував автомобілі на блокпості так званої "ДНР".

Як повідомляє поліція Донеччини, чоловік сприяв окупації міста Лиман.

Розшуковці зібрали докази причетності до НЗФ 34-річного місцевого мешканця, який мав судимість за крадіжки.

У квітні 2014 року чоловік запропонував свої послуги терористам, маючи на меті особисте збагачення. Новобранця поставили на блокпост в селі Дробишево здійснювати пропускний режим. Його завданням було зупиняти транспорт, перевіряти водіїв та їхні автівки.

Однак, за словами екс-бойовика, через чотири дні він розчарувався та покинув ряди терористів. Після цього приховував участь в бандформуванні.

Незважаючи на те, що з цього моменту минуло 4 роки, поліцейські виявили та задокументували факт участі лиманчанина в НЗФ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Затриманому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Українська правда
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Теми: Донбас "ДНР"
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