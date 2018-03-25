На Донбассе задержали боевика, который проверял авто на блокпосту

Полиция Лимана Донецкой области задержала боевика, который в 2014 году обследовал автомобили на блокпосту так называемой "ДНР".

Как сообщает полиция Донецкой области, мужчина способствовал оккупации города Лиман.

Правоохранители собрали доказательства причастности к НЗФ 34-летнего местного жителя, который имел судимость за кражи.

В апреле 2014 года мужчина предложил свои услуги террористам с целью личного обогащения. Новобранца поставили на блокпост в селе Дробышево осуществлять пропускной режим. Его задачей было останавливать транспорт, проверять водителей и их авто.

Однако, по словам экс-боевика, через четыре дня он разочаровался и покинул ряды террористов. После этого скрывал участие в бандформировании.

Несмотря на то, что с этого момента прошло 4 года, полицейские выявили и задокументировали факт участия лиманчанина в НЗФ.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Задержанному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.