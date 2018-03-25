На Донбассе задержали боевика, который проверял авто на блокпосту

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Воскресенье, 25 марта 2018, 15:25

Полиция Лимана Донецкой области задержала боевика, который в 2014 году обследовал автомобили на блокпосту так называемой "ДНР".

Как сообщает полиция Донецкой области, мужчина способствовал оккупации города Лиман.

Правоохранители собрали доказательства причастности к НЗФ 34-летнего местного жителя, который имел судимость за кражи.

В апреле 2014 года мужчина предложил свои услуги террористам, с целью личного обогащение. Новобранца поставили на блокпост в селе Дробышево осуществлять пропускной режим. Его задачей было останавливать транспорт, проверять водителей и их авто.

Однако, по словам экс-боевика, через четыре дня он разочаровался и покинул ряды террористов. После этого скрывал участие в бандформировании.

Несмотря на то, что с этого момента прошло 4 года, полицейские выявили и задокументировали факт участия лиманчанина в НЗФ.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Задержанному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Украинская правда
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Темы: Донбасс "ДНР"
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