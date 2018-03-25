ГРД більше не оцінюватиме суддів: заявляє, що її "технічно витиснули"

Громадська рада доброчесності заявила, що припиняє участь у процесі кваліфікаційного оцінювання суддів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ГРД за 25 березня.

"На суддівському конвеєрі Вища кваліфікаційна комісія суддів України влаштовує суддям псевдоперевірку їхнього професійного рівня та доброчесності. Аби громадськість не перешкоджала такій діяльності, Комісія своїми змінами до Регламенту оцінювання суддів технічно "витиснула" ГРД з одного з головних етапів судової реформи - переатестації суддів", - заявили у ГРД.

Тож Рада доброчесності вирішила "припинити свою участь у квазіпроцесі очищення суддівського корпусу".

У ГРД зазначили, що ВККС хоче переатестувати всіх 6000 українських суддів менше, ніж за рік.

"23 березня одна з колегій ВККС за 1,5 встигла провести співбесіди із 9 суддями. Це лише підтверджує, що кваліфікаційне оцінювання - це конвеєр, єдина мета якого - зберегти суддям посади та відзвітувати про "успішне завершення" реформи", - заявили у Раді.

Представники ГРД упевнені, що через це в оновлених судах "опиняться і судді Майдану, і суддя, які часто відвідують окуповані території, що загрожує нацбезпеці країни, і судді, статки яких не відповідають задекларованим доходам, і судді, причетні до ухвалення свавільних рішень, які стали предметом розгляду ЄСПЛ".

Як відомо, Громадська рада доброчесності є органом, який має сприяти Вищій кваліфікаційній комісії суддів України в оцінюванні відповідності суддів чи кандидатів на посади суддів вимогам професійної етики та доброчесності.

Висновок ГРД щодо невідповідності суддів та кандидатів на посади суддів таким вимогам включено до суддівського досьє.