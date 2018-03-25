Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГРД більше не оцінюватиме суддів: заявляє, що її "технічно витиснули"

Неділя, 25 березня 2018, 19:29
ГРД більше не оцінюватиме суддів: заявляє, що її технічно витиснули

Громадська рада доброчесності заявила, що припиняє участь у процесі кваліфікаційного оцінювання суддів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ГРД за 25 березня. 

"На суддівському конвеєрі Вища кваліфікаційна комісія суддів України влаштовує суддям псевдоперевірку їхнього професійного рівня та доброчесності. Аби громадськість не перешкоджала такій діяльності, Комісія своїми змінами до Регламенту оцінювання суддів технічно "витиснула" ГРД з одного з головних етапів судової реформи - переатестації суддів", - заявили у ГРД.

Тож Рада доброчесності вирішила "припинити свою участь у квазіпроцесі очищення суддівського корпусу". 

У ГРД зазначили, що ВККС хоче переатестувати всіх 6000 українських суддів менше,  ніж за рік.

"23 березня одна з колегій ВККС за 1,5 встигла провести співбесіди із 9 суддями. Це лише підтверджує, що кваліфікаційне оцінювання - це конвеєр, єдина мета якого - зберегти суддям посади та відзвітувати про "успішне завершення" реформи", - заявили у Раді.

Представники ГРД упевнені, що через це в оновлених судах "опиняться і судді Майдану, і судді, які часто відвідують окуповані території, що загрожує нацбезпеці країни, і судді, статки яких не відповідають задекларованим доходам, і судді, причетні до ухвалення свавільних рішень, які стали предметом розгляду ЄСПЛ".

Як відомо, Громадська рада доброчесності є органом, який має сприяти Вищій кваліфікаційній комісії суддів України в оцінюванні відповідності суддів чи кандидатів на посади суддів вимогам професійної етики та доброчесності.

Висновок ГРД щодо невідповідності суддів та кандидатів на посади суддів таким вимогам включено до суддівського досьє. 

ГРД складається з 20 членів, які обираються строком на два роки. Поточний склад Ради було затверджено зборами представників громадських об’єднань, які відбулися 11 листопада 2016 року. Перші офіційні збори Ради відбулися 23 листопада 2016 року.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: судВерховний судреформи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Усі новини...
суд
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
Останні новини
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
Усі новини...
Реклама: