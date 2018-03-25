ОСД больше не будет оценивать судей: заявляет, что его "технично вытеснили"

Общественный совет добропорядочности заявил, что прекращает участие в процессе квалификационной оценки судей.

Об этом говорится в сообщении на сайте ОСД за 25 марта.

"На судейском конвейере Высшая квалификационная комиссия судей Украины устраивает судьям псевдопроверку их профессионального уровня и добропорядочности. Чтобы общественность не препятствовала такой деятельности, Комиссия своими изменениями в Регламент оценки судей технично "вытеснила" ОСД из одного из главных этапов судебной реформы - переаттестации судей", - заявили в ОСД.

В связи с этим Совет решил "прекратить свое участие в квазипроцессе очистки судейского корпуса".

В ОСД отметили, что ВККС хочет переаттестовать всех 6000 украинских судей меньше, чем за год.

"23 марта одна из коллегий ВККС за 1,5 часа успела провести собеседования с 9 судьями. Это лишь подтверждает, что квалификационное тестирование - это конвейер, единственная цель которого - сохранить судьям должности и отчитаться об "успешном завершении "реформы", - заявили в Совете.

Представители ОСД уверены, что в результате этого в обновленных судах "окажутся и судьи Майдана, и судьи, которые часто посещают оккупированные территории, что угрожает нацбезопасности страны, и судьи, состояние которых не соответствуют декларируемым доходам, и судьи, причастные к принятию решений, которые стали предметом рассмотрения ЕСПЧ".

Как известно, Общественный совет добропорядочности является органом, который должен способствовать Высшей квалификационной комиссии судей Украины в оценке соответствия судей или кандидатов на должности судей требованиям профессиональной этики и добропорядочности.

Вывод ОСД о несоответствии судей и кандидатов на должности судей таким требованиям включается в судейское досье.

ОСД состоит из 20 членов, избираемых сроком на два года. Текущий состав Совета был утвержден собранием представителей общественных объединений, которые состоялись 11 ноября 2016 года. Первые официальные сборы Совета состоялись 23 ноября 2016-го.