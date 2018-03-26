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СБУ попросят давать списки освобожденных из плена частями для выплат

Понедельник, 26 марта 2018, 10:34

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц попросит Службу безопасности Украины предоставлять списки освобожденных из плена боевиков украинцев частями для ускорения выплаты им помощи.

Об этом глава МинВОТ Вадим Черныш сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, там сейчас идет проверка каждого человека. Средства зарезервированы для выплат, порядок расходования этих средств будет отработан", – отметил он.

"Мы в ближайшее время проведем согласительное совещание со Службой безопасности Украины и соответствующими администрациями и сообщим общественности, как это будет происходить", – сообщил министр.

Кроме того, Черныш добавил, что Министерство намерено просить СБУ предоставлять списки освобожденных из ОРДЛО украинцев частями для ускорения выплаты помощи.

"Мы поговорим с ними, возможно, они частями будут давать эти списки. То есть дадут список тех, кого уже проверили", – подчеркнул министр.

Как известно, 27 декабря 2017 года с оккупированной части Донбасса были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. В ОРДЛО украинская сторона передала 233 человека.

Это был самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

В конце января 2018 года СМИ сообщали, что через месяц после освобождения из плена боевиков "ДНР" и "ЛНР" люди все еще не восстановили свои документы и не получили компенсации от Украины.

31 января Кабмин предусмотрел, что освобожденные из ОРДЛО заложники получат 100 тысяч гривен единоразовой помощи.

Темы: пленныезаложникиденьгиСБУ
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