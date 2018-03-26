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Москаль: Керівники області не мають угорських паспортів, а мешканцям не заборонено

Понеділок, 26 березня 2018, 11:21

На Закарпатті велика кількість українців має угорські паспорти, однак серед керівництва області людей з подвійним громадянством немає.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" повідомив губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль. 

На запитання, скільки, за його даними, угорських паспортів на руках у жителів регіону, Москаль сказав:

"Знаєте, це в Закарпатті вже ніхто не скриває. Для простих громадян ніякої відповідальності немає. Подвійне громадянство не загрожує нацбезпеці в регіоні".

Москаль відзначив, що Конституція говорить, що в Україні існує єдине громадянство, але це не закріплено законодавчо.

"Ця норма має бути розвинена в закон. Але в законі "Про громадянство" нічого такого немає. Вона чітко прописана тільки в законі "Про держслужбу"", - пояснив губернатор.

За даними помічника Москаля Ярослава Галаса, приблизно 100 тисяч мешканців Закарпаття мають паспорти сусідньої держави.

Водночас губернатор запевняє, що серед них немає його підлеглих, тому, впевнений, що керівники області не зможуть брати участь у виборах в парламент Угорщині, які пройдуть 8 квітня, в тому числі й на території Закарпаття.

"Це неможливо. Я зібрав апарат, всіх глав адміністрацій, сказав: "Хто має подвійне громадянство, щоб потім не було криків, судів, вам неділя для звільнення за угодою сторін". Дев’яносто, як не сто відсотків, мене послухали. Один не послухав – я його звільнив. Після того все стало тихо, спокійно", - сказав Москаль.

Він не виключає, що під час угорських виборів можуть бути провокації, але запевняє, що готовий до цього.

"Зробимо так, як це було під час святкування "Дня Карпатської України". Очікувались масштабні провокації, але ми заблокували всі чотири перевали. Спочатку була інформація, що то можуть бути "праві сили", але вони самі зрозуміли, що радикальні настрої не сприймаються місцевими", - сказав Москаль.

Він нагадав, що тоді операцією особисто керували начальник поліції та все керівництво, і затримали 32 проплачених провокаторів зі зброєю.  

Москаль також вважає, що спостерігачі ОБСЄ на заході України потрібні "як зайцю стоп-сигнал".

"ОБСЄ знаю по Донбасу. Крім конфліктних ситуацій нічого з ними не було. До роботи – лодирі. Тільки сидять в ресторанах – пиво, водка, віскі. Це організація, яка себе бездарно показала на Донбасі. Де їхні досягнення? Вони когось визволили з полону, щось зробили? ОБСЄ буде тільки обузою на Закарпатті", - сказав губернатор.

Він додав, що ситуацію на Закарпатті моніторять КМКС ("Товариство угорців Закарпаття" – УП) та "Демократична спілка угорців".

"Цього достатньо (для моніторингу – УП). Вони мають прямий зв’язок з Будапештом, є постійні візити. Ми нічого не скриваємо. Кажемо: "Так, є проблеми, але у Будапешта та Києва, а не у Закарпаття з Угорщиною"", - сказав Москаль.

Він додав, що до всіх нацменшин ставиться з однаковою повагою.

"Вони всі – громадяни України. Ми хочемо, щоб вони нікуди не їхали. У Будапешта аналогічне бажання. Він їм допомагає тут, щоб вони не їхали з Закарпаття", - підсумував Москаль.   

Більше читайте в інтерв’ю Москаля: "На Закарпатті ФСБ як радіація. Ми їх не бачимо, а вони тут".

Українська правда

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Теми: МоскальЗакарпаттяУгорщина
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