Москаль: У руководителей области нет венгерских паспортов, а жителям не запрещено

На Закарпатье большое количество украинцев имеет венгерские паспорта, однако среди руководства области людей с двойным гражданством нет.

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.

На вопрос, сколько, по его данным, венгерских паспортов на руках у жителей региона, Москаль сказал:

"Знаете, это в Закарпатье уже никто не скрывает. Для простых граждан никакой ответственности нет. Двойное гражданство не угрожает нацбезопасности в регионе".

Москаль отметил, что по Конституции в Украине существует единое гражданство, но это не закреплено законодательно.

"Эта норма должна быть развита в закон. Но в законе "О гражданстве" ничего такого нет. Она четко прописана только в законе "О госслужбе"", - пояснил губернатор.

По данным помощника Москаля Ярослава Галаса, примерно 100 тысяч жителей Закарпатья имеют паспорта соседнего государства.

В то же время губернатор уверяет, что среди них нет его подчиненных, поэтому, уверен, что руководители области не смогут участвовать в выборах в парламент Венгрии, которые пройдут 8 апреля, в том числе и на территории Закарпатья.

"Это невозможно. Я собрал аппарат, всех глав администраций, сказал: "Кто имеет двойное гражданство, чтобы потом не было криков, судов, вам неделя на увольнение по соглашению сторон". Девяносто, если не сто процентов, меня послушали. Один не послушал – я его уволил. После этого все стало тихо, спокойно", - сказал Москаль.

Он не исключает, что во время венгерских выборов могут быть провокации, но уверяет, что готов к этому.

"Сделаем так, как это было во время празднования "Дня Карпатской Украины". Ожидались масштабные провокации, но мы заблокировали все четыре перевала. Сначала была информация, что это могут быть "правые силы", но они сами поняли, что радикальные настроения не воспринимаются местными", - сказал Москаль.

Он напомнил, что тогда операцией лично руководили начальник полиции, и задержали 32 проплаченных провокаторов с оружием.

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