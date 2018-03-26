Пожар в российском ТРЦ: количество жертв возросло до 64

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово унес жизни 64 человек, среди которых дети.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям РФ Владимира Пучкова.

"64 — это окончательная цифра", — сказал он журналистам.

По словам главы МЧС, тела шести из них остаются под завалами центра.

Он рассказал, что работа спасателей ведется в сложнейших условиях, сохраняется угроза обрушения конструкций. Тление в завалах сгоревшего здания перешло в активную фазу.

Как известно, 25 марта в российском торгово-развлекательном центре в Кемерово возник пожар. Сигнализация не сработала, многие посетители магазина оказались заблокированы внутри помещений ТРЦ.

Сообщалось, что среди погибших 9 детей.

В здании ТРЦ завалились два из трех кинозалов – они провалились с четвертого на третий этаж. Работы по разбору завалов продолжаются.

В первые часы после начала пожара стало известно, что возгорание, скорее всего, возникло в детской игровой зоне рядом с кинотеатром.

Заместитель губернатора Кемеровской области РФ Владимир Чернов заявил, что кто-то из детей мог поджечь поролоновый наполнитель в батутном бассейне. Работавший в ТЦ аниматор Евгений рассказал, что причиной пожара могли стать свечи, зажженные на детском празднике.

По информации "Интерфакса", рассматривается также версия о неисправной электропроводке.

Следователи задержали четырех человек. Среди них арендатор помещения, где был эпицентр пожара, глава управляющей компании, отвечавшей за ТРЦ, владелец "Зимней вишни" Надежда Суденнок и ответственный за пожарную безопасность.

Уголовное дело возбуждено по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.