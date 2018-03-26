Москаль поскаржився на малу зарплатню

Губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль розповів, що отримує таку ж заробітну плату, як і рядовий поліцейський - вісім тисяч гривень.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Я бачив по телевізору, як один поліцейський жалівся, що отримує 8 тисяч. Так я також отримую 8 тисяч. Мені встановили оклад 11 тисяч. З них маю сплатити ПДВ, військовий, пенсійний, соціальний збір. 4 тисячі я отримую авансу, 4 тисячі – зарплати, і ні в чому собі маю не відмовляти", - сказав Москаль.

За його словами, "рятує" пенсія у 17 тисяч гривень.

"Мене рятує пенсія, оскільки я пішов в 2005 році на держслужбу з посади заступника міністра. Я отримав дуже велику пенсію – 17 тисяч. Можу з нею прожити та на ті 8 тисяч хрін, вибачте, положити", - розповів губернатор.

Також він зазначив, що не допомагає своїм дітям, оскільки вони "дуже добре заробляють".

Москаль додав, що наразі має контракт з президентом Петром Порошенком і за законом має перебувати на посаді губернатора, поки не буде обраний новий глава держави.

Він не виключив, що якщо Порошенко переможе на чергових виборах і знову запропонує йому обійняти посаду глави Закарпатської чи іншої області, то погодиться на це, але якщо не запропонує - не образиться.

За його словами, він пішов би у відставку, якби когось із його підлеглих упіймали на хабарі.

Москаль додав, що "порядна людина зобов'язана це зробити".

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