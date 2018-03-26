Москаль пожаловался на маленькую зарплату

6438 просмотров
Понедельник, 26 марта 2018, 12:41

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль рассказал, что получает такую ​​же заработную плату, как и рядовой полицейский - восемь тысяч гривен.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Я видел по телевизору, как один полицейский жаловался, что получает 8 тысяч. Так я также получаю 8 тысяч. Мне установили оклад 11 тысяч. Из них должен уплатить НДС, военный, пенсионный, социальный сбор. 4 тысячи я получаю аванса, 4 тысячи  - зарплаты, и должен ни в чем себе не отказывать", - сказал Москаль.

По его словам, "спасает" пенсия в 17 тысяч гривен.

"Меня спасает пенсия, поскольку я пошел в 2005 году на госслужбу с должности заместителя министра. Я получил очень большую пенсию - 17 тысяч. Могу с ней прожить и на те 8 тысяч хрен, извините, положить", - рассказал губернатор.

Также он отметил, что не помогает своим детям, поскольку они "очень хорошо зарабатывают".

Москаль добавил, что сейчас имеет контракт с президентом Петром Порошенко и по закону должен находиться в должности губернатора, пока не будет избран новый глава государства.

Он не исключил, что если Порошенко победит на очередных выборах и снова предложит ему занять пост главы Закарпатской или иной области, то согласится на это, но если не предложит - не обидится.

По его словам, он ушел бы в отставку, если бы кого-то из его подчиненных поймали на взятке.

Москаль добавил, что "порядочный человек обязан это сделать".

Больше читайте в интервью Москаля: "На Закарпатье ФСБ как радиация. Мы их не видим, а они здесь".

Украинская правда
Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: Москаль Закарпатье
powered by lun.ua
По теме
Москаль рассказал об угрозах сепаратизма на Закарпатье 26 марта 2018, 12:34
Москаль: У руководителей области нет венгерских паспортов, а жителям не запрещено 26 марта 2018, 11:21
Москаль: На Закарпатье ФСБ как радиация. Мы их не видим, а они здесь 26 марта 2018, 10:00
Все новости
Главные новости
Стороны договорились о пасхальном перемирии на Донбассе
Украине придется объяснить Западу ситуацию с Савченко – вице-премьер
В Азовском море задержали судно рыбаков под флагом РФ
В Польше задержали российского шпиона
Все новости
ted

Почему некомпетентные люди думают, что они едва не гении – TED

Фото

10 фото, которые вдохновляют думать о том, что мы едим