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Москаль пожаловался на маленькую зарплату

Понедельник, 26 марта 2018, 12:41

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль рассказал, что получает такую ​​же заработную плату, как и рядовой полицейский - восемь тысяч гривен.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Я видел по телевизору, как один полицейский жаловался, что получает 8 тысяч. Так я также получаю 8 тысяч. Мне установили оклад 11 тысяч. Из них должен уплатить НДС, военный, пенсионный, социальный сбор. 4 тысячи я получаю аванса, 4 тысячи  - зарплаты, и должен ни в чем себе не отказывать", - сказал Москаль.

По его словам, "спасает" пенсия в 17 тысяч гривен.

"Меня спасает пенсия, поскольку я пошел в 2005 году на госслужбу с должности заместителя министра. Я получил очень большую пенсию - 17 тысяч. Могу с ней прожить и на те 8 тысяч хрен, извините, положить", - рассказал губернатор.

Также он отметил, что не помогает своим детям, поскольку они "очень хорошо зарабатывают".

Москаль добавил, что сейчас имеет контракт с президентом Петром Порошенко и по закону должен находиться в должности губернатора, пока не будет избран новый глава государства.

Он не исключил, что если Порошенко победит на очередных выборах и снова предложит ему занять пост главы Закарпатской или иной области, то согласится на это, но если не предложит - не обидится.

По его словам, он ушел бы в отставку, если бы кого-то из его подчиненных поймали на взятке.

Москаль добавил, что "порядочный человек обязан это сделать".

Больше читайте в интервью Москаля: "На Закарпатье ФСБ как радиация. Мы их не видим, а они здесь".

Украинская правда

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Темы: МоскальЗакарпатье
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