Стороны договорились о пасхальном перемирии на Донбассе

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Понедельник, 26 марта 2018, 13:43

Трехсторонняя контактная группа по урегулировании ситуации на Донбассе договорилась об очередном прекращении огня в зоне АТО на период пасхальных праздников.

Об этом сообщается на сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей,… учитывая наступающие пасхальные праздники, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон, подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года 00 ч. 01 мин. по киевскому времени", - говорится в заявлении группы.

При этом стороны признали "позитивное влияние повторного подтверждения приверженности сторон режиму прекращения огня 2 марта 2018 года".

Новый договор среди прочего предполагает:

- применять дисциплинарные меры за нарушения режима прекращения огня;

- отказ от наступательных действий и разведопераций;

- неприменение ответного огня;

- запрет на размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.

Как сообщалось, 2 марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта.

23 декабря 2017 года на Донбассе в последний раз провозгласили перемирие. О нем ТКГ договорилась в Минске, однако режим "тишины" неоднократно нарушали.

Украинская правда
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Темы: Донбасс АТО Минские соглашения
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