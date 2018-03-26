В сети появилось видео первых минут жуткого пожара в Кемерово

На интернет-канале Youtube опубликовали видео с камер наблюдения в ТРЦ "Зимняя вишня", где 25 марта во время масштабного пожара погибли минимум 64 человека.

На записи видно, как быстро распространяется огонь и дым заполняет помещения.

"Слили в Сеть данные с видеокамеры из ТЦ в Кемерово. С таймером! Больше всего поражает, как быстро это все случилось. Хотя надо заметить, что перемотка ускоренная - судя по таймеру, все произошло примерно за 3 минуты", - пишет человек, который разместил видео в Youtube.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко выразила соболезнования по поводу трагедии.

"Россия принесла Украине много горя и зла, но я четко разделяю преступления российской власти и ту страшную трагедию, которую сегодня переживают семьи в Кемерово", - отмечает она.

"Царство Небесное погибшим ... сочувствие их семьям!" - пишет политик в Facebook.

Как известно, пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово унес жизни 64 человек, среди которых не менее 9 детей.

Это сулчилось 25 марта. Сигнализация не сработала, многие посетители магазина оказались заблокированы внутри помещений ТРЦ.

В здании ТРЦ завалились два из трех кинозалов – они провалились с четвертого на третий этаж. Работы по разбору завалов продолжаются.

В первые часы после начала пожара стало известно, что возгорание, скорее всего, возникло в детской игровой зоне рядом с кинотеатром.

Заместитель губернатора Кемеровской области РФ Владимир Чернов заявил, что кто-то из детей мог поджечь поролоновый наполнитель в батутном бассейне. Работавший в ТЦ аниматор Евгений рассказал, что причиной пожара могли стать свечи, зажженные на детском празднике.

По информации "Интерфакса", рассматривается также версия о неисправной электропроводке.

Следователи задержали четырех человек. Среди них арендатор помещения, где был эпицентр пожара, глава управляющей компании, отвечавшей за ТРЦ, владелец "Зимней вишни" Надежда Суденнок и ответственный за пожарную безопасность.

Уголовное дело возбуждено по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.