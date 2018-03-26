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Суд надав охорону "тітушководу" Крисіну та його майну

Понеділок, 26 березня 2018, 16:29

Дарницький районний суд Києва надав державну охорону обвинувачуваному у переслідуванні активістів Майдану "тітушками" Юрію Крисіну.

Про це повідомила у Facebook адвокат активістів Євромайдану Євгенія Закревська.

"Клопотання (Крисіна – ред.) підлягає частковому задоволенню. Особисту охорону, охорону майна - задовольнили. Закритий судовий розгляд і відеоконференцію – відмовити", - пише юрист.

Під час засідання Крисін заявив клопотання про надання йому охорони через нібито погрози з боку активістів.

При цьому державне обвинувачення у справі вимагало взяти Крисіна під варту.

Наступне засідання у справі призначене на 29 березня.

Як відомо, 22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив Юрія Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія. Крисіна вважають організатором молодиків, які за гроші переслідували й били "майданівців" на початку 2014 року.  

Прокуратура та потерпілі оскаржили це рішення.

26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебував Крисін. Там співучасника убивства Веремія облили зеленкою.

Активісти вважають, що Крисін ліг у лікарню, щоб уникнути участі в апеляційному розгляді.

5 березня активісти влаштували Крисіну під Дарницьким судом "коридор ганьби".

Українська правда
Теми: Майданкриміналсудскандал
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