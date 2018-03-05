З'явилося відео "коридору ганьби" для Крисіна

Звинувачуваному у катуванні і причетності до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія Юрію Крисіну влаштували "коридор ганьби" на виході з Дарницького райсуду Києва.

Відповідний відеозапис зробив кореспондент "Української правди".

На самому виході з суду Крисіна зустріла прокльонами мати Веремія. Потім він у супроводі поліцейського в штатському близько кварталу пройшов без перешкод. Активісти просто йшли поруч і вигукували в бік Крисіна лайки.

Після цього, на перехресті, до Крисіна підбіг натовп націоналістів, які по черзі почали плювати в нього, трохи пізніше "посипались" копняки. Крисін мляво намагався просити їх не робити цього. З натовпу також лунали заклики припинити розправу.

У цей момент біля Крисіна з'явився поліцейський у формі, проте він ніяк не захищав чоловіка. Це робив невисокий полісмен у штатському, який вів Крисіна з самого початку.

Зрештою Крисіна посадили до автобуса, і той поїхав.

Фото і відео: Ельдар Сарахман, УП

Як відомо, у понеділок у Дарницькому суді слухалась справа Юрія Крисіна. Його звинувачують у катуваннях.

Під судом зібралися "тітушки", а також члени С14 і "Національного корпусу".

На засіданні Крисін і двоє захисників попросили суд перенести слухання справи. Обвинувачуваний пояснив своє клопотання тим, що його адвокат перебуває в Луганській області і без нього він відповідати перед судом не хоче. Адвокати, у свою чергу, хочуть мати час на ознайомлення з обвинувальним актом.

Суд відклав справу до 15 березня.

22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив Юрія Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія. Крисіна вважають організатором молодиків, які за гроші переслідували й били "майданівців" на початку 2014 року.

На це рішення подали апеляцію – скарги прокурора та потерпілих на вирок Крисіну мали розглядати об 11:00 1 березня.

26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебуває Крисін.

Там співучасника убивства Веремія облили зеленкою.

Активісти вважають, що Крисін ліг у лікарню, щоб уникнути участі в апеляційному розгляді.

Міністерство охорони здоров'я закликало керівництво Інституту серця пояснити, чому Крисін перебуває у дитячому відділенні Інституту.

1 березня Крисін не з'явився до Апеляційного суду. Розгляд скарг прокурора та потерпілих на вирок Крисіну перенесли на 19 березня.

Ельдар Сарахман, Євген Кізілов, УП