Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З'явилося відео "коридору ганьби" для Крисіна

Понеділок, 5 березня 2018, 18:02
З'явилося відео коридору ганьби для Крисіна
Ельдар Сарахман, УП

Звинувачуваному у катуванні і причетності до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія Юрію Крисіну влаштували "коридор ганьби" на виході з Дарницького райсуду Києва.

Відповідний відеозапис зробив кореспондент "Української правди".

На самому виході з суду Крисіна зустріла прокльонами мати Веремія. Потім він у супроводі поліцейського в штатському близько кварталу пройшов без перешкод. Активісти просто йшли поруч і вигукували в бік Крисіна лайки.

Після цього, на перехресті, до Крисіна підбіг натовп націоналістів, які по черзі почали плювати в нього, трохи пізніше "посипались" копняки. Крисін мляво намагався просити їх не робити цього. З натовпу також лунали заклики припинити розправу.

У цей момент біля Крисіна з'явився поліцейський у формі, проте він ніяк не захищав чоловіка. Це робив невисокий полісмен у штатському, який вів Крисіна з самого початку.

Зрештою Крисіна посадили до автобуса, і той поїхав.

 
Фото і відео: Ельдар Сарахман, УП
 

Як відомо, у понеділок у Дарницькому суді слухалась справа Юрія Крисіна. Його звинувачують у катуваннях.

Під судом зібралися "тітушки", а також члени С14 і "Національного корпусу".

На засіданні Крисін і двоє захисників попросили суд перенести слухання справи. Обвинувачуваний пояснив своє клопотання тим, що його адвокат перебуває в Луганській області і без нього він відповідати перед судом не хоче. Адвокати, у свою чергу, хочуть мати час на ознайомлення з обвинувальним актом.

Суд відклав справу до 15 березня.

22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив Юрія Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія. Крисіна вважають організатором молодиків, які за гроші переслідували й били "майданівців" на початку 2014 року.  

На це рішення подали апеляцію – скарги прокурора та потерпілих на вирок Крисіну мали розглядати об 11:00 1 березня.

26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебуває Крисін.

Там співучасника убивства Веремія облили зеленкою.

Активісти вважають, що Крисін ліг у лікарню, щоб уникнути участі в апеляційному розгляді.

Міністерство охорони здоров'я закликало керівництво Інституту серця пояснити, чому Крисін перебуває у дитячому відділенні Інституту.

1 березня Крисін не з'явився до Апеляційного суду. Розгляд скарг прокурора та потерпілих на вирок Крисіну перенесли на 19 березня.

Ельдар Сарахман, Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: судКиївМайданнадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
суд
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
Усі новини...
Реклама: