Суд предоставил охрану "титушководу" Крысину и его имуществу

Дарницкий районный суд Киева предоставил госохрану обвиняемому в преследовании активистов Майдана "титушками" Юрию Крысину.

Об этом сообщила в Facebook адвокат активистов Евромайдана Евгения Закревская.

"Ходатайство (Крысина - ред.) подлежит частичному удовлетворению. Личную охрану, охрану имущества - удовлетворили. Закрытое судебное разбирательство и видеоконференцию - отказать", - пишет юрист.

Во время заседания Крысин заявил ходатайство о предоставлении ему охраны из-за якобы угрозы со стороны активистов.

При этом государственное обвинение по делу требовало взять Крысина под стражу.

Следующее заседание по делу назначено на 29 марта.

Как известно, 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Крысина к 4 годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Крысина считают организатором молодчиков, которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев" в начале 2014 года.

Решение Шевченковского суда обжаловали прокурор и потерпевшие.

26 февраля активисты и добровольцы пришли в детское отделение Института сердца в Киеве, где, как выяснилось, находился Крысин. Там соучастника убийства Веремия облили зеленкой.

Активисты считают, что Крысин лег в больницу, чтобы избежать участия в апелляционном рассмотрении.

5 марта активисты устроили Крысину под Дарницким судом "коридор позора".