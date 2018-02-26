Крисіну в Інституті серця хлюпнули зеленкою в обличчя

Співучасник убивства журналіста В'ячеслава Веремія у лютому 2014 року Юрій Крисін перебуває в дитячому відділенні вроджених вад серця в Інституті серця.

Про це повідомляє журналіст "Громадського ТБ" Богдан Кутєпов у стрімі з лікарні, куди прийшли активісти й добровольці.

Він уточнив, що про перебування там Крисіна стало відомо від ветерана АТО й учасника Майдану Петренка, який прийшов на обстеження і зіткнувся з Крисіним у лікарні.

Кутєпов наголосив, що це відділення вроджених вад серця для дітей, куди і дітям складно потрапити.

Активісти, серед яких і представників С-14, принесли кульки й мандаринки, засіб від щурів із чорною стрічкою.

В Інституті серця скрін-шот

Вони як відвідувачі пройшли в кімнату і хтось із них хлюпнув Крисіну зеленку просто в обличчя.

Крисін заявив, що законно лежить у лікарні на обстеженні.

"Я не стріляв у людину", – заявив Крисін у суперечці і попросив вимкнути камеру.

Згодом Крисіна випустили в туалет умитися.

Активісти вважають, що Крисін ліг у лікарню, щоб уникнути участі в апеляційному розгляді.

На 14:00 на Братиславській, 3, очікували приїзду добровольців і ветеранів АТО. Не виключають, що прибудуть і поплічники організатора "тітушок".

Близько 14:15 у відділення прийшла поліція.

З завідувачкою відділення Іриною Аксьоновою активісти поки поговорити не змогли.

За даними волонтера Романа Синіцина, Крисін лежить у палаті №5032. Активісти не виключають, що прийдуть до нього й у вівторок.

1 березня об 11:00 Апеляційний суд Києва має розглядати апеляційні скарги прокурора та потерпілих на вирок Крисіну у справі про вбивство Веремія.

За словами Крисіна, 23 лютого на засідання суду у справі про заправки він не прийшов, бо був у лікарні, а жодного засідання у справі про вбивство Веремія він не пропустив.

Як відомо, 22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив Юрія Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія. Крисіна вважають організатором молодиків, які за гроші переслідували й били "майданівців" на початку 2014 року.

Веремія вбили біля Михайлівської площі в Києві в ніч із 18 на 19 лютого 2014 року, у розпал сутичок із "майданівцями". За версією слідства, безпосереднє вбивство журналіста здійснив житель Горлівки (Донецька область) Джалал Алієв.

Адвокат матері Веремія Вікторія Дейнека переконана, що у Крисіна є покровителі – можливо, і в правоохоронній системі.

А народний депутат Мустафа Найєм писав, що Крисін свого часу працював директором фірми "П'ятий регіон", співробітники якої охороняли "Авант-Банк", афілійований із екс-генпрокурором Віталієм Яремою. Головою правління "Авант-Банку" тоді був чинний керівник Миколаївської області і екс-нардеп від БПП Олексій Савченко.