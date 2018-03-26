У ВККС кажуть, що можуть обійтися без громадськості

У Вищий кваліфікаційній комісії суддів України заявили, що не відмовляються від співпраці з Громадською радою доброчесності, але можуть працювати і без неї.

Про це на брифінгу у понеділок повідомив секретар кваліфікаційної палати ВККС Станіслав Щотка.

"Сказати, що відбувається щось таке… різні вживалися епітети, маніпуляції від наших колег… я б з обережністю до цього ставився і поважав би нашу працю теж", - сказав Щотка.

Член комісії зазначив, що минулої п'ятниці, 23 березня, щодо певних суддів були ухвалені рішення, щодо яких не було висновків Громадської ради.

"Там, де виникла ситуація дооформлення висновків, ми оголосили перерву і запропонували колегам усунути ці, на нашу думку, абсолютно виконувані недоліки", - сказав він.

За його словами, ніхто не збирався ігнорувати висновки надані Громадською радою доброчесності, але наголосив, що "треба бути точними у формулюваннях", оскільки судді ризикують втратити роботу після оцінювання комісії.

"Ми б хотіли, щоб ті документи, які надає наша… партнерська організація, громадська рада доброчесності, щоб вони витримували критику, оскільки стають частиною суддівського досьє. Треба, щоб вони нам допомагали, а не були предметом, через який комісія буде спотикатися", - сказав Щотка.

Він не виключив, що у подальшому будуть звертатися по допомогу до ГРД.

"Ми вважаємо, що це надійне джерело інформації, але коли висновки належним чином оформлені, хоча протилежних прикладів достатньо", - сказав секретар ВККС.

За його словами, інформація про те, що члени кваліфікаційної комісії ніби "витиснули" Громадську раду з процесу оцінювання суддів, не відповідає дійсності.

"Ми б хотіли від наших колег небагато…Ми раніше просили їх, і для цього змінили регламент, щоб впорядкувати роботу, висновки, підписані членами Громадської ради, щоб ми розуміли, хто засідав з того чи іншого приводу, які рішення ухвалювали", - сказав секретар ВККС.

Він додав, що нещодавно комісія отримала висновки, не оформлені належним чином, без переліку членів ради та їхніх підписів.

Щотка додав, що запропонував членам ради усунути ці недоліки, оскільки подібна інформація для ВККС "дуже необхідна".

"Давайте напружимося і будемо разом працювати. Адже хто хоче - шукає можливість, хто не хоче - шукає причини", - сказав він.

За його словами, був позитивний момент від співпраці з Громадською радою, оскільки Вища кваліфікаційна комісія отримувала більше інформації від ГРД для повноцінного і якісного оцінювання суддів і додав, що не проти співпрацювати у майбутньому.

На запитання однієї з членів Громадської ради, чи можуть представники ВККС назвати номер статті, за якою ті регламентують висновки і співпрацю з ГРД, голова кваліфікаційної комісії Сергій Козьяков відповів:

"Ви частина нашої процедури. Не ми частина вашої. Тому ми і встановлюємо правила. Ми нічого принизливого і неконструктивного для вас не встановлювали. Тому і остаточне рішення за нами".

Він зазначив, що самоусунення від оцінювання Громадської ради доброчесності від оцінювання суддів ніяк не вплине на роботу чи легітимність рішень ВККС.

Раніше Громадська рада доброчесності заявила, що припиняє участь у процесі кваліфікаційного оцінювання суддів.

На сайті ГРД пояснювалося, що "на суддівському конвеєрі Вища кваліфікаційна комісія суддів України влаштовує суддям псевдоперевірку їхнього професійного рівня та доброчесності. Аби громадськість не перешкоджала такій діяльності, Комісія своїми змінами до Регламенту оцінювання суддів технічно "витиснула" ГРД з одного з головних етапів судової реформи - переатестації суддів".