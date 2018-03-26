В ВККС говорят, что могут обойтись без общественности

В Высший квалификационной комиссии судей Украины заявили, что не отказываются от сотрудничества с Общественным советом добропорядочности, но могут работать и без него.

Об этом на брифинге в понедельник сообщил секретарь квалификационной палаты ВККС Станислав Щотка.

"Сказать, что происходит что-то такое... разные употреблялись эпитеты, манипуляции от наших коллег... я бы с осторожностью к этому относился и уважал бы наш труд тоже", - сказал Щотка.

Член комиссии отметил, что в прошлую пятницу, 23 марта, в отношении определенных судей были приняты решения, по которым не было выводов Общественного совета.

"Там, где возникла ситуация по дооформлению заключений, мы объявили перерыв и предложили коллегам устранить эти, по нашему мнению, абсолютно выполняемые требования", - сказал он.

По его словам, никто не собирался игнорировать выводы предоставленные Общественным советом добропорядочности, но подчеркнул, что "надо быть точными в формулировках", поскольку судьи рискуют потерять работу после оценки комиссии.

"Мы бы хотели, чтобы те документы, которые предоставляет наша... партнерская организация, общественный совет добропорядочности, чтобы они выдерживали критику, поскольку становятся частью судейского досье. Надо, чтобы они нам помогали, а не были предметом, через который комиссия будет спотыкаться", - сказал Щотка.

Он не исключил, что в дальнейшем будут обращаться за помощью к ОСД.

"Мы считаем, что это надежный источник информации, но когда выводы надлежащим образом оформлены, хотя противоположных примеров достаточно", - сказал секретарь ВККС.

По его словам, информация о том, что члены квалификационной комиссии будто "вытеснили" Общественный совет из процесса оценки судей, не соответствует действительности.

"Мы бы хотели от наших коллег немного... Мы раньше просили их, и для этого изменили регламент, чтобы упорядочить работу, выводы, подписанные членами Общественного совета, чтобы мы понимали, кто заседал по тому или иному поводу, какие решения принимали", - сказал секретарь ВККС.

Он добавил, что недавно комиссия получила выводы, не оформленные должным образом, без перечня членов совета и их подписей.

Щотка добавил, что предложил членам совета устранить эти недостатки, поскольку подобная информация для ВККС "очень необходима".

"Давайте напряжемся и будем вместе работать. Ведь кто хочет - ищет возможность, кто не хочет - ищет причины", - сказал он.

По его словам, был положительный момент от сотрудничества с Общественным советом, поскольку Высшая квалификационная комиссия получала больше информации от ОСД для полноценного и качественного оценивания судей и добавил, что не против сотрудничать в будущем.

На вопрос одного из членов Общественного совета, могут ли представители ВККС назвать номер статьи, согласно которой те регламентирующие выводы и сотрудничество с ОСД, председатель квалификационной комиссии Сергей Козьяков ответил:

"Вы часть нашей процедуры. Не мы часть вашей. Поэтому мы и устанавливаем правила. Мы ничего унизительного и неконструктивного вам не устанавливали. Поэтому и окончательное решение за нами".

Он отметил, что самоустранение от оценки Общественного совета добропорядочности от оценки судей никак не повлияет на работу или легитимность решений ВККС.

Ранее Общественный совет добродетели заявила, что прекращает участие в процессе квалификационного оценки судей.

На сайте ОСД объяснялось, что "в судейском конвейере Высшая квалификационная комиссия судей Украины устраивает судьям псевдопроверку их профессионального уровня и добродетели. Чтобы общественность не препятствовала такой деятельности, Комиссия своими изменениями в Регламент оценки судей технически "вытеснила" ОСД с одной из главных этапов судебной реформы - переаттестации судей".