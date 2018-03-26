В МЗС розповіли про секретну службу російських дипломатів-вигнанців

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Понеділок, 26 березня 2018, 17:51

13 російських дипломатів, яких видворяють з України, є представниками спецслужб РФ.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила речниця Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца.

"Ми ухвалили сьогодні разом з компетентними органами рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів з тих небагатьох, хто залишився... Ми отримали докази - усі 13 є представниками російських спецслужб. Найближчим часом відбудеться їхнє видворення з території України", - розповіла вона.

За словами Беци, в понеділок МЗС вручить відповідні ноти тимчасовому повіреному РФ в Україні і оголосить дипломатів персонами нон ґрата.

Як повідомлялося, Україна вирішила видворити 13 російських дипломатів у відповідь на отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля у Великій Британії.

Одночасно США ухвалили рішення про висилку 60 російських дипломатів з тієї ж причини.

Євген Кізілов, УП

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Теми: дипломатичні відносини Росія скандал МЗС
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