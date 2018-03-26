В МИД рассказали о секретной службе российских дипломатов-изгнанников

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Понедельник, 26 марта 2018, 17:51

13 российских дипломатов, которых выдворяют из Украины, являются представителями спецслужб РФ.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

"Мы приняли сегодня вместе с компетентными органами решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, кто остался… Мы получили доказательства - все 13 являются представителями российских спецслужб. В ближайшее время состоится их выдворение с территории Украины", - рассказала она.

По словам Бецы, в понедельник МИД вручит соответствующие ноты временному поверенному РФ в Украине и объявит дипломатов персонами нон грата.

Как сообщалось, Украина решила выдворить 13 российских дипломатов в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Одновременно США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов по той же причине.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: дипломатические отношения Росcия скандал МИД
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