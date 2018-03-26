За попередніми даними, українці не постраждали під час пожежі у Кемерово – МЗС

За попередніми даними, громадян України немає серед загиблих або постраждалих від пожежі у торговому центрі в російському Кемерово.

Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, передає "Інтерфакс-Україна".

"Консул у Новосибірську перевіряє, чи могли бути серед загиблих або постраждалих унаслідок пожежі в Кемерово громадяни України. За останніми даними представника управління МНС у Кемеровській області, українців немає серед загиблих або постраждалих", - сказав Кирилич.

Як відомо, 25 березня в російському торговельно-розважальному центрі у Кемеровому виникла пожежа. Сигналізація не спрацювала, багато відвідувачів магазину виявилися заблокованими всередині приміщень ТРЦ.

За останніми даними, загинули 64 людини. Повідомлялося, що серед загиблих 9 дітей.

У будівлі ТЦ завалилися два з трьох кінозалів – вони провалилися з четвертого на третій поверх.



У перші години після початку пожежі стало відомо, що займання, швидше за все, виникло в дитячій ігровій зоні поруч із кінотеатром.



Заступник губернатора Кемеровської області РФ Володимир Чернов заявив, що хтось із дітей міг підпалити поролоновий наповнювач у батутному басейні. Аніматор Євген, який працював у ТЦ, розповів, що причиною пожежі могли стати свічки, запалені на дитячому святі.

За інформацією "Интерфакс", розглядається також версія про несправну електропроводку.

Слідчі затримали чотирьох осіб. Серед них орендар приміщення, де був епіцентр пожежі, голова керуючої компанії, що відповідала за ТРЦ, власник "Зимової вишні" Надія Суденнок та відповідальний за пожежну безпеку.

Кримінальну справу порушено за статтями про заподіяння смерті з необережності, порушення вимог пожежної безпеки та надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.

Український консул у Новосибірську перевіряє інформацію, чи громадяни України могли бути серед загиблих і постраждалих.