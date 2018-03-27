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У МЗС РФ обурилися висилкою дипломатів на тлі трагедії в Кемерові

Вівторок, 27 березня 2018, 07:32

У МЗС РФ, прикриваючись трагедією в Кемерові, де загинули 64 людини, заявили про жорстокість рішення країн ЄС і США видворити російських дипломатів за хімічну атаку в Солсбері.

Про це офіційний представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила в Facebook.

"Сьогодні ми багато чого зрозуміли про політиків країн Європи і Америки. В ті хвилини, коли всі росіяни співпереживають жертвам трагедії в Кемерові, для них виявилося важливішим оголосити про нові ворожі дії. Ми завжди поділяли горе американців і європейців, коли біда приходила до них у дім", - написала Захарова.

Вона зазначила, що РФ почула слова співчуття, а на ділі "побачила нічим не обґрунтовану агресію".

Як відомо, 25 березня в російському торгово-розважальному центрі в Кемерово виникла пожежа. Сигналізація не спрацювала, багато відвідувачів магазину виявилися заблоковані всередині приміщень ТРЦ.

За останніми даними, загинули 64 людини, повідомлялося, що серед загиблих 9 дітей.

У той же час, як звертає увагу Радіо Свобода, перші повідомлення про пожежу в Кемерові з'явилися в стрічках інформагентств близько 13:00. Однак жоден російський центральний телеканал не перервав прямий ефір для прямих включень з Кемерова і повідомлення про трагедію.

Для них виявилось важливішим розказати про "геополітичні успіхи" РФ і перемогу Путіна.

Протягом дня екстрених випусків новин ні на Першому, ні на "Росії 1" не було, а програма мовлення не була змінена.

На Першому каналі сюжет про пожежу в торговому центрі був показаний в підсумковій новинній програмі, четвертим після репортажів про перемогу Путіна на виборах і ситуації навколо отруєння в Великобританії Сергія Скрипаля.

На "Росії 1" пряме включення з Кемерова відбулося в вечірній програмі "Вести недели" - але лише після репортажу про підсумки виборів президента.

При цьому співчуття РФ у зв'язку з трагедією висловили в Білому домі і Держдепартаменті США.

Зі словами співчуття виступив і глава МЗС України Павло Клімкін.

Співчуття сім'ям загиблих під час пожежі в торгово-розважальному центрі в Кемерові висловив і Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш.

Як повідомлялося, вже понад 20 країн світу заявили про своє рішення вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього шпигуна РФ Сергія Скрипаля і його доньки у Британії.

Детальніше читайте у статі на сайті ЄвроПравди: "Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку".

"Українська правда" в Threads

Теми: Росіядипломатичні відносининадзвичайна подія
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