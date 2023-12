У МЗС РФ, прикриваючись трагедією в Кемерові, де загинули 64 людини, заявили про жорстокість рішення країн ЄС і США видворити російських дипломатів за хімічну атаку в Солсбері.

Про це офіційний представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила в Facebook.

"Сьогодні ми багато чого зрозуміли про політиків країн Європи і Америки. В ті хвилини, коли всі росіяни співпереживають жертвам трагедії в Кемерові, для них виявилося важливішим оголосити про нові ворожі дії. Ми завжди поділяли горе американців і європейців, коли біда приходила до них у дім", - написала Захарова.

Вона зазначила, що РФ почула слова співчуття, а на ділі "побачила нічим не обґрунтовану агресію".

Як відомо, 25 березня в російському торгово-розважальному центрі в Кемерово виникла пожежа. Сигналізація не спрацювала, багато відвідувачів магазину виявилися заблоковані всередині приміщень ТРЦ.

За останніми даними, загинули 64 людини, повідомлялося, що серед загиблих 9 дітей.

У той же час, як звертає увагу Радіо Свобода, перші повідомлення про пожежу в Кемерові з'явилися в стрічках інформагентств близько 13:00. Однак жоден російський центральний телеканал не перервав прямий ефір для прямих включень з Кемерова і повідомлення про трагедію.

Для них виявилось важливішим розказати про "геополітичні успіхи" РФ і перемогу Путіна.

Протягом дня екстрених випусків новин ні на Першому, ні на "Росії 1" не було, а програма мовлення не була змінена.

На Першому каналі сюжет про пожежу в торговому центрі був показаний в підсумковій новинній програмі, четвертим після репортажів про перемогу Путіна на виборах і ситуації навколо отруєння в Великобританії Сергія Скрипаля.

На "Росії 1" пряме включення з Кемерова відбулося в вечірній програмі "Вести недели" - але лише після репортажу про підсумки виборів президента.

При цьому співчуття РФ у зв'язку з трагедією висловили в Білому домі і Держдепартаменті США.

We offer our deepest condolences to the families of the victims of the #Kemerovo tragedy. Our thoughts are with the people of #Russia at this sad time.