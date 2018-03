В МИД РФ, прикрываясь трагедией в Кемерове, где погибли 64 человека, заявили жестокости решения стран ЕС и США выдворить российских дипломатов за химическую атаку в Солсбери.

Об этом официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в Facebook.

"Сегодня мы многое поняли о политиках стран Европы и Америки. В те минуты, когда все россияне сопереживают жертвам трагедии в Кемерове, для них оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях. Мы всегда разделяли горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним в дом", − написала Захарова.

Она отметила, что РФ услышала слова соболезнования, а на деле "увидела ничем не обоснованную агрессию".

Как известно, 25 марта в российском торгово-развлекательном центре в Кемерово возник пожар. Сигнализация не сработала, многие посетители магазина оказались заблокированы внутри помещений ТРЦ.

По последним данным, погибли 64 человека, сообщалось, что среди погибших 9 детей.

В то же время, как обращает внимание Радио Свобода, первые сообщения о пожаре в Кемерове появились в лентах информагентств около 13:00. Однако ни один российский центральный телеканал не прервал прямой эфир для прямых включений из Кемерово и сообщения о трагедии.

Для них оказалось важнее рассказать о "геополитические успехи" РФ и победу Путина.

В течении дня экстренных новостных выпусков ни на Первом, ни на "России 1" не было, а программа вещания не была изменена.

На Первом канале сюжет о пожаре в торговом центре был показан в итоговой новостной программе, четвертым после репортажей о победе Путина на выборах и ситуации вокруг отравления в Великобритании Сергея Скрипаля.

На "России 1" прямое включение из Кемерова состоялось в вечерней программе "Вести недели" – но лишь после репортажа об итогах выборов президента.

При этом соболезнования РФ в связи с трагедией выразили в Белом доме и Госдепартаменте США.

We offer our deepest condolences to the families of the victims of the #Kemerovo tragedy. Our thoughts are with the people of #Russia at this sad time.