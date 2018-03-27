В России начали слушать дело Сущенко

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Вторник, 27 марта 2018, 10:56

Московский горсуд начал предварительные слушания по делу украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом в Twitter написал его адвокат Марк Фейгин. 

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября 2016 ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

В Украине есть более 20 пойманных на Донбассе россиян, которых она готова обменять на политзаключенных, незаконно удерживаемых в РФ.

Украинская правда
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Темы: Сущенко Росcия суд
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