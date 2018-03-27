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Среди жертв пожара в Кемерово – 41 ребенок

Вторник, 27 марта 2018, 11:16

При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погиб 41 ребенок.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на списки погибших, вывешенные в штабе, созданном родственниками жертв трагедии.

Всего в списках значатся фамилии 64 погибших, среди которых 41 несовершеннолетний.

"Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали – мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках", - сказал один из членов инициативной группы родственников, выступая на митинге на площади Советов в Кемерово.

Активисты также проверили местный хладокомбинат, на котором якобы могли прятать тела.

"Была информация, что трупы повезли на хладокомбинат, но ничего кроме продуктов там нет. Мы посмотрели все фуры, не дали выехать ни одной машине. Если пропали сто трупов, то где люди, которые их ищут?" - сказал активист.

Как сообщает РБК со ссылкой на замглавы департамента здравоохранения Кемеровской области Оксану Абросову, число пострадавших при пожаре в Кемерово достигло 67 человек.

12 человек находятся в стационарах, а 55 лечатся амбулаторно.

Как сообщалось, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей.

По последним данным, погибли 64 человека.

Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

27 марта на площади Советов проходит массовый стихийный митинг, на котором выступают родственники погибших.

Президент России Владимир Путин считает причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" халатность людей.

Темы: Росcиячрезвычайное происшествие
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