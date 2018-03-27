Кличко наказав перевірити ТРЦ Києва

Мер Києва Віталій Кличко доручив обстежити всі торгово-розважальні комплекси столиці на відповідність нормам пожежної безпеки після трагедії в російському Кемерові.



Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє сайт міської влади.

"Ми шоковані трагедією, що сталася у Кемерові. Зважаючи на це, мер Києва доручив перевірити на відповідність нормам пожежної безпеки всі торгово-розважальні комплекси та інші місця масового перебування людей", - сказав чиновник.

Він закликав власників ТРЦ та інших закладів масового перебування людей упорядкувати й забезпечити надійну роботу систем протипожежної безпеки.

Відзначається, що перевірки проводитимуть спільно міська влада та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як відомо, 25 березня у російському місті Кемерові у ТРЦ "Зимова вишня" сталася пожежа, яка забрала життя 64 людей. Серед загиблих 41 дитина.

Президент Росії Володимир Путін вважає причиною пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" недбалість людей.