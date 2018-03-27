Кличко приказал проверить ТРЦ Киева

Мэр Киева Виталий Кличко поручил обследовать все торгово-развлекательные комплексы столицы на соответствие нормам пожарной безопасности после трагедии в российском Кемерово.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской горадминистрации Петр Пантелеев, сообщает сайт городской власти.

"Мы шокированы трагедией, произошедшей в Кемерово. В связи с этим мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей", - сказал чиновник.

Он призвал владельцев ТРЦ и других заведений массового пребывания людей упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности.

Отмечается, что проверки будут проводить совместно городские власти и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как известно, 25 марта в российском городе Кемерово в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел пожар, который унес жизни 64 человек. Среди погибших 41 ребенок.

Президент России Владимир Путин считает причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" халатность людей.