Під управлінням Агентства з розшуку активів вже більше півмільярда гривень

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Вівторок, 27 березня 2018, 13:42

Оціночна вартість усіх активів, які перебувають під управлінням Національного агентства з розшуку та менеджменту активів, сягнула 568,9 мільйона гривень.

Про це повідомляється у відповіді на запит голови громадської ради при АРМА Гліба Канєвського.

"Шляхом узагальнення інформації, викладеної у наявних 119 звітах про оцінку активів, станом на 19.02.2018 за допомогою сумування адитивних показників вдалося визначити таку кількісну складову явища - 568 974 855 гривень 75 копійок", - деталізує інформацію у запиті голова агентства Антон Янчук.

В АРМА нагадують, що на початок 2018 року агентству було передано в управління 125 арештованих активів.

Як відомо, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів продало перші машини на суму понад 2,5 мільйона гривень.

Українська правда
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Теми: Мін'юст корупція
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