Под управлением Агентства по розыску активов уже полмиллиарда гривен

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Вторник, 27 марта 2018, 13:42

Оценочная стоимость всех активов, находящихся под управлением Национального агентства по розыску и менеджменту активов, достигла 568,9 миллиона гривен.

Об этом сообщается в ответе на запрос главы общественного совета при АРМА Глеба Каневского.

"Путем обобщения информации, изложенной в имеющихся 119 отчетах об оценке активов, по состоянию на 19.02.2018 с помощью суммирования аддитивных показателей удалось определить такую количественную составляющую явления – 568 974 855 гривень 75 копеек", - детализирует информацию в запросе председатель агентства Антон Янчук.

В АРМА напоминают, что на начало 2018 года агентству было передано в управление 125 арестованных активов.

Как известно, Национальное агентство по розыску и менеджменту активов продало первые машины на сумму более 2,5 миллиона гривень.

Украинская правда
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Темы: Минюст коррупция
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