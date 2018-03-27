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Адвокат Сущенка прогнозує, що вирок буде у травні

Вівторок, 27 березня 2018, 14:22

Адвокат обвинуваченого в шпигунстві українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін прогнозує, що судовий процес триватиме приблизно 1 місяць, і вирок буде оголошений у травні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Фейгін розповів, що державне обвинувачення планує допитати лише 2 осіб як свідків у справі Сущенка.

"Свідками обвинувачення заявлені дві людини, зокрема і головний свідок у справі. Коли відбудеться його допит, невідомо, це визначає прокурор, який сьогодні почав подання доказів. Сьогодні оголошувалися письмові докази обвинувачення у справі", - сказав адвокат.  

Він не зміг розкрити дані головного свідка у справі, оскільки на справу накладено гриф "секретно".
 
Фейгін додав, що захист поки свідків ще не заявляв.

"Ми подивимося на показання свідків обвинувачення, після чого вирішимо, чи потрібно нам когось допитувати", - сказав адвокат.

Як відомо, 27 березня Мосміськсуд розпочав розгляд кримінальної справи Сущенка.

Судовий процес відбувається у закритому від слухачів режимі, оскільки у матеріалах справи міститься гриф "секретно".

Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

Сущенка обвинувачують у шпигунстві, йому загрожує до 20 років позбавлення волі.  

Теми: СущенкоРосіясуд
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