Адвокат Сущенко прогнозирует, что приговор будет в мае

280 просмотров
Вторник, 27 марта 2018, 14:22

Адвокат обвиняемого в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин прогнозирует, что судебный процесс продлится примерно 1 месяц, и приговор будет объявлен в мае.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Фейгин рассказал, что государственное обвинение планирует допросить только 2 человека в качестве свидетелей по делу Сущенко.

"Свидетелями обвинения заявлены два человека, в том числе и главный свидетель по делу. Когда состоится его допрос, неизвестно, это определяет прокурор, который сегодня начал представление доказательств. Сегодня оглашались письменные доказательства обвинения по делу", - сказал адвокат.

Он не смог раскрыть данные главного свидетеля по делу, поскольку на дело наложен гриф "секретно".

Фейгин добавил, что защита пока свидетелей еще не заявляла.

"Мы посмотрим на показания свидетелей, после чего решим, нужно ли нам кого-то допрашивать", - сказал адвокат.

Как известно, 27 марта Мосгорсуд начал рассмотрение уголовного дела Сущенко.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержится гриф "секретно".

Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 

Сущенко обвиняют в шпионаже, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: Сущенко Росcия суд
powered by lun.ua
По теме
В России слушают дело Сущенко: он не признает вину полностью 27 марта 2018, 12:43
Суд отклонил апелляцию на держание Сущенко в российском СИЗО 20 марта 2018, 13:18
Сущенко уже ознакомился с материалами дела ФСБ 20 февраля 2018, 14:04
Все новости
Главные новости
Полиция разоблачила подпольную распродажу военной техники
Германия разрешила строительство "Северного потока-2"
НБУ отказал беларусам в приобретении украинской "дочки" Сбербанка
Россия отреагировала на высылку своих дипломатов из Украины
Все новости
социум

В Киеве появилась "Скорая собачья помощь" для бездомных животных

здоровье

7 причин, почему нельзя ложиться спать с влажными волосами