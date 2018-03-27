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Адвокат Сущенко прогнозирует, что приговор будет в мае

Вторник, 27 марта 2018, 14:22

Адвокат обвиняемого в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин прогнозирует, что судебный процесс продлится примерно 1 месяц, и приговор будет объявлен в мае.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Фейгин рассказал, что государственное обвинение планирует допросить только 2 человека в качестве свидетелей по делу Сущенко.

"Свидетелями обвинения заявлены два человека, в том числе и главный свидетель по делу. Когда состоится его допрос, неизвестно, это определяет прокурор, который сегодня начал представление доказательств. Сегодня оглашались письменные доказательства обвинения по делу", - сказал адвокат.

Он не смог раскрыть данные главного свидетеля по делу, поскольку на дело наложен гриф "секретно".

Фейгин добавил, что защита пока свидетелей еще не заявляла.

"Мы посмотрим на показания свидетелей, после чего решим, нужно ли нам кого-то допрашивать", - сказал адвокат.

Как известно, 27 марта Мосгорсуд начал рассмотрение уголовного дела Сущенко.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержится гриф "секретно".

Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 

Сущенко обвиняют в шпионаже, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Темы: СущенкоРосcиясуд
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