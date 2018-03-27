СБУ не реагуватиме на заяву Поклонської про "правопорушення української влади"

Служба безпеки України не збирається реагувати на заяву екс-прокурора анексованого Криму Наталії Поклонської про "вчинення низки кримінальних правопорушень з боку представників чинної влади України".

Про це повідомляють Крим.Реалії з посиланням на відповідь СБУ на запит.

У відомстві відзначили, що заяву Поклонської отримали, але вона "не містить даних, які зумовили б необхідність заходів Службою безпеки України".

"Слідчими органами безпеки кримінальні провадження за заявами Поклонської не починалися, не розслідуються і не розслідувалися. Коментувати заяву Поклонської не вважаємо за доцільне", – сказано у відповіді.

Як відомо, у січні Поклонська направила заяву на ім'я генпрокурора Юрія Луценка, де вимагає почати розслідування відносно президента Петра Порошенка та низки українських державних діячів.

У ГПУ заявили, що з великим задоволенням поспілкуються з Поклонською на теми державної зради, а її заяву передали до СБУ.

Раніше повідомлялося, що проти колишнього так званого "прокурора" тимчасово окупованого Криму Поклонської розслідуються дві кримінальні справи: про державну зраду та щодо заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

Поклонська до окупації Криму працювала в органах прокуратури України, а також була прокурором АРК. Навесні 2014 року була призначена окупаційною владою "прокурором Республіки Крим".

Саме Поклонська ініціювала кримінальне переслідування кримських татар та заборону у 2016 році діяльності Меджлісу.