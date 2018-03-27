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СБУ не будет реагировать на заявление Поклонской о "правонарушениях украинской власти"

Вторник, 27 марта 2018, 15:45

Служба безопасности Украины не собирается реагировать на заявление экс-прокурора аннексированного Крыма Натальи Поклонской о "совершении ряда уголовных правонарушений со стороны представителей действующей власти Украины".

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на ответ СБУ на запрос.

В ведомстве отметили, что заявление Поклонской получили, но оно "не содержит данных, которые обусловили бы необходимость мероприятий Службой безопасности Украины".

"Следственными органами безопасности уголовные производства по заявлениям Поклонской не начинались, не расследуются и не расследовались. Комментировать заявление Поклонской не считаем целесообразным", - сказано в ответе.

Как известно, в январе Поклонская направила заявление на имя генпрокурора Юрия Луценко, где требовала начать расследование в отношении президента Петра Порошенко и ряда украинских государственных деятелей.

В ГПУ заявили, что с большим удовольствием пообщаются с Поклонской на темы государственной измены, а ее заявление передали в СБУ.

Против Поклонской расследуются два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Поклонская до оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014 года была назначена оккупационными властями "прокурором Республики Крым".

Именно Поклонская инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса.

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Темы: СБУКрымпрокуратура
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