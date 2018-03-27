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Підопічні Шевченка перемогли збірну Японії

Вівторок, 27 березня 2018, 17:18

Збірна України з футболу в товариському матчі здолала команду Японії.

Матч, що проходив у бельгійському Льєжі, завершився перемогою команди Андрія Шевченка з рахунком 2:1.

Синьо-жовті першими відкрили рахунок. На 21-й хвилині після удару Ракицького метрів з 27-ми м`яч зрикошетив від захисника японської команди і залетів у верхній кут воріт - 0:1. За десять хвилин українці мали подвоювати рахунок, але Малиновський не зумів влучити у ворота після ідеальної передачі від Марлоса.

Пропустила збірна України, як і в попередній зустрічі із Саудівською Аравією, зі стандарту. Після навісу у штрафну Макіно ударом головою пробив П`ятова - 1:1.

Варто зазначити, що Шевченко зробив шість замін у стартовому складі, у порівнянні з грою із Саудівською Аравією. Українці вийшли на цю зустріч в такому складі: П`ятов, Бутко, Соболь, Ордець, Ракицький, Степаненко, Малиновський, Коноплянка, Марлос, Зінченко, Беседін.

До середини другого тайму обидві команди грали без моментів. На 69-й хвилині перша небезпечна атака і відразу було забито гол. Після прострілу з лівого флангу від Коноплянки Караваєв підхопив м`яча та з метрів 16-ти пробив у кут воріт - 1:2.

До завершення поєдинку українська команда могла збільшити рахунок. Удар Буяльського відбив воротар японців, а Беседіну не вистачило кількох сантиметрів, щоб переправити м`яча у ворота.

Вже в доданий арбітром час помилився П`ятов при передачі і заробив небезпечний штрафний біля власних воріт. Але після удару Макіно сам П`ятов і відбив цей удар.

Як відомо, збірна Японії є учасником Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який пройде в Росії.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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