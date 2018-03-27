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Подопечные Шевченко обыграли сборную Японии

Вторник, 27 марта 2018, 17:18

Сборная Украины по футболу в товарищеском матче одолела команду Японии.

Матч, проходивший в бельгийском Льеже, завершился победой команды Андрея Шевченко со счетом 2:1.

Сине-желтые первыми открыли счет. На 21-й минуте после удара Ракицкого метров с 27-ми мяч срикошетил от защитника японской команды и залетел в верхний угол ворот - 0:1. Через десять минут украинцы должны были удваивать счет, но Малиновский не сумел попасть по воротам после идеальной передачи от Марлоса.

Пропустила сборная Украины, как и в предыдущей встрече с Саудовской Аравией, со стандарта. После навеса в штрафную Макино ударом головой пробил Пятова - 1:1.

Стоит отметить, что Шевченко сделал шесть замен в стартовом составе, по сравнению с игрой с Саудовской Аравией. Украинцы вышли на эту встречу в таком составе: Пятов, Бутко, Соболь, Ордец, Ракицкий, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Зинченко, Беседин.

К середине второго тайма обе команды играли без моментов. На 69-й минуте первая опасная атака и сразу был забит гол. После прострела с левого фланга от Коноплянки Караваев подхватил мяч и метров с 16-ти пробил в угол ворот - 1:2.

До завершения поединка украинская команда могла увеличить счет. Удар Буяльского отразил вратарь японцев, а Беседину не хватило нескольких сантиметров, чтобы переправить мяч в ворота.

Уже в добавленное арбитром время ошибся Пятов при передаче и заработал опасный штрафной у своих ворот. Но после удара Макино сам Пятов и отразил этот удар.

Как известно, сборная Японии является участником Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Николай Аврамчук для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: футбол
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